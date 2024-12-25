ВИДЕО | В Казахстане потерпел крушение самолет с пассажирами на борту
На юго-западе Казахстана потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек, выжили более 20.
Близ Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс Баку - Грозный, пишет DW. Об этом сообщают казахстанские СМИ и МЧС Казахстана. Первоначально агентство „Казинформ“ сообщало, что в самолете летели 105 человек и пять членов экипажа, но в дальнейшем агентство уточнило эту информацию. Телеграм-канал Baza опубликовал список пассажиров, находившихся на борту самолета, в нем 67 человек.
По информации Министерства транспорта Казахстана, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.
По предварительным данным, при крушении самолета выжили 6 человек, сообщает глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова. Позднее появилась информация о том, что с места крушения в больницу доставлены 12 человек, включая одного ребенка.
Как пишет Lada.Kz со ссылкой на Казаэронавигацию, самолет „объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в г.Актау“.
На место крушения работают 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
Видео спасения пассажиров упавшего самолета в Казахстане — первые минуты после падения „Эмбраера“ Azerbaijan Airlines.
По предварительным данным, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщило азербайджанское агентство АПА. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки, пишет Медуза. Причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщает „Sputnik Азербайджан“ со ссылкой на авиакомпанию. Об этом же заявили в Росавиации. В то же время Orda.kz сообщает, что, по данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту самолета взорвался баллон.
Самолет упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой в аэропорту Актау, пишет Orda.kz. Перед крушением самолет кружил над аэропортом, следует из данных сервиса Flightradar. В AZAL заявили, что лайнер „совершил аварийную посадку в трех километрах от города Актау“.
Самолет направился в Казахстан после того, как не смог получить разрешение на посадку в Грозном из-за тумана. После этого лайнер перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Грозного.
Власти Казахстана не сообщали, сколько человек погибли при крушении. Выжили более 20 человек, сообщили в МЧС Казахстана. По данным ведомства, выжили 25 человек, из них госпитализированы 22. Среди раненых двое детей 11 и 16 лет, сообщает Shot. МЧС готовит списки пострадавших.
Как пишет Lada.Kz со ссылкой на Казаэронавигацию, самолет „объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления при посадке в Актау“.
К крушению самолета мог привести отказ техники, пишет „Интерфакс“ со ссылкой на экстренные службы. „Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров. Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной“, - сказал собеседник агентства.
Azerbaijan Airlines опубликовала в Instagram список 62 пассажиров разбившегося в Казахстане самолета.