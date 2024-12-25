Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами

Российские войска подвергли Украину массированному обстрелу утром в среду, 25 декабря, в день празднования католического Рождества. Воздушная тревога объявлена по всей украинской территории, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. В 4.25 по киевскому времени ВС ВСУ зафиксировали пуски крылатых ракет типа „Калибр“ из акватории Черного моря.

Ранним утром серия взрывов прогремела в Харькове, пострадали как минимум четыре человека, все они госпитализированы, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В сообщениях Воздушных сил предупреждается об опасности удара крылатых ракетах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Кроме того, беспилотники угрожают Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областям.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ракеты РФ бьют по украинской энергоинфраструктуре. На территории Украины введены ограничения на потребление электроэнергии, сообщил он.

Ранее, вечером в Сочельник, 24 декабря, был нанесен ракетный удар по Кривому рогу, согласно информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, в результате „погиб 1 человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка. Аварийно-спасательные работы завершены“.

Как пишет Суспільне, во время массированной ракетной атаки на энергетику Украины 25 декабря Россия нанесла удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. Об этом сообщается в заявлении компании.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. После завершения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и восстановлению работы оборудования.

„Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году и десятая на энергетические объекты компании“, — отметили в ДТЭК. По данным компании, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК подверглись обстрелам более 200 раз.

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