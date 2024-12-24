Президент Молдовы Майя Санду принесла присягу на второй срок

„Могу сказать вам, положив руку на сердце: я работала с преданностью во время моего первого мандата, и я буду продолжать с еще большей волей и энергией. После четырех лет я могу скромно сказать, что вместе мы сделали то, что никогда не было сделано за 30 лет независимости“, – цитирует Deutsche Welle Санду.

В своей речи глава государства отметила, что обществу ее страны удалось сохранить мир и защитить свою демократию, несмотря на кризисы последних лет и войну в соседней с Молдовой Украине. „Я призываю вас двигаться вперед с уверенностью. Не забывайте, что означает наша Молдова – наследие, оптимизм, борьба, развитие, организованность, воля, амбиции“, – заявила Санду.

По итогам второго тура выборов в Молдове действующая глава государства Майя Санду набрала 55,4% голосов, победив своего оппонента – представителя пророссийской партии, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло. По данным местного ЦИК от 4 ноября, во втором туре президентских выборов проголосовали почти 1,7 миллиона человек, то есть более 54% избирателей.

Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил Россию в „массовом вмешательстве“ в процесс голосования, в том числе за рубежом. Речь шла о ложных сообщениях о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии „как часть продолжающегося российского вмешательства“, подчеркнул молдавский чиновник.

Одновременно с первым туром выборов президента в Молдове прошел референдум о вступлении страны в Евросоюз. Сторонники евроинтеграции одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдовы оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил его результаты.

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