Новости Ида-Вирумаа
24.12.2024, 15:36

Индрек Таранд: Монастырь надо закрыть вместе с остальными храмами Московского патриархата. Для упирающихся есть пограничные мосты на реках Нарва и Пиуза

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Индрек Таранд: „Частные лица и организации, поддерживающие войну и агрессию, должны быть закрыты как на Тоомпеа, так и в Ласнамяэ и Куремяэ“
Индрек Таранд: „Частные лица и организации, поддерживающие войну и агрессию, должны быть закрыты как на Тоомпеа, так и в Ласнамяэ и Куремяэ“
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Бывший евродепутат Индрек Таранд был спецпредставителем правительства в Нарве в 1993 году. На страницах Eesti Päevaleht он рассуждает о том, что назначение спецпредставителя через 30 лет не имеет смысла и резко высказывается, называя Пюхтицкий успенский женский монастырь в Куремяэ „большой проблемой“ и угрозой безопасности.

В качестве одной из больших проблем, которая в виде Куремяэского ставропигиального женского монастыря нарушает и региональную специфику Ида-Виру, нам предстоит принять окончательное решение о запрете деятельности в Эстонии церкви, подчиненной Московскому патриарху. И не верить лживым словам игуменьи в стиле „Ой, мы почти не знаем этого патриарха Кирилла, он как частное лицо может что-то думать о военных действиях против Украины, но мы не поддерживаем и не разделяем его взгляды...“

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