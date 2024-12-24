24.12.2024, 15:36
Индрек Таранд: Монастырь надо закрыть вместе с остальными храмами Московского патриархата. Для упирающихся есть пограничные мосты на реках Нарва и Пиуза(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший евродепутат Индрек Таранд был спецпредставителем правительства в Нарве в 1993 году. На страницах Eesti Päevaleht он рассуждает о том, что назначение спецпредставителя через 30 лет не имеет смысла и резко высказывается, называя Пюхтицкий успенский женский монастырь в Куремяэ „большой проблемой“ и угрозой безопасности.