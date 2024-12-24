Индрек Таранд: Монастырь надо закрыть вместе с остальными храмами Московского патриархата. Для упирающихся есть пограничные мосты на реках Нарва и Пиуза

В качестве одной из больших проблем, которая в виде Куремяэского ставропигиального женского монастыря нарушает и региональную специфику Ида-Виру, нам предстоит принять окончательное решение о запрете деятельности в Эстонии церкви, подчиненной Московскому патриарху. И не верить лживым словам игуменьи в стиле „Ой, мы почти не знаем этого патриарха Кирилла, он как частное лицо может что-то думать о военных действиях против Украины, но мы не поддерживаем и не разделяем его взгляды...“