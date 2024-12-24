„Срочно нужен Новый год!“ - нарвитяне сняли новогодний клип

Подготовка песни началась месяц назад. „Владимир отправил нам с Кириллом новую песню и ждал вердикт: идем ли дальше, - рассказывает певица Андриана Чупова. - Мы послушали и поняли, что песня добрая, прекрасная, как раз отвечает требованиям нашего времени, она говорит о том, о чем мы думаем, и, может быть, даже боимся сказать в какой-то степени. Мы встретились в Таллинне, посидели, поработали над песней, подобрали второй голос для меня. Кирилл сделал аранжировку под фортепиано. Оперативно записалии ее в студии“.

Потом музыканты договорились, что смогут попасть в новогоднюю программу ETV+, которая выйдет 31 декабря, и решили, что раз песня готова, нужно создать видеоклип, чтобы представить песню раньше и порадовать нарвитян.

По словам Андрианы, в Нарве все легко откликнулись на предложение поучаствовать в съемках клипа. Дмитрий Федоткин, корреспондент ERR, снимал видео. Юлия Кузьмина подключила детский хор студии Magic Land к исполнению песни. „В припеве мы поем вместе с детским хором, что придает дополнительную теплоту как песне, так и видео, - говорит Чупова. - А Евгений Оленин предоставил свой новогодний автомобиль с Санта-Клаусом и гномом“.

Съемки проходили на Ратушной и Стокгольмской площадях, а также внутри Нарвской ратуши. Основная сцена клипа снята в рождественской деревне, в домике Деда Мороза.

Автор музыки и текста - Владимир Чердаков, аранжировка - Кирилл Адылин, а идея принадлежит Андриане Чуповой.

Проект был реализован при поддержке Нарвского отдела культуры. Клип доступен на YouTube-канале Владимира Чердакова.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить