ВИДЕО | Люди из очереди на границе в Нарве рассказывают, что им пришлось пережить

Репортеры RusDelfi провели час у погранпункта в Нарве, с 17:00 до 18:00 23 декабря. Встретили женщину, которая пыталась встать в очередь, ей сначала было 80 лет, а потом сразу - 90 лет. Поговорили с реальной 90-летней бабушкой, которая утром пришла из Ивангорода и не знала, что обратно ей будет сложно вернуться. Люди поделились лайфхаками, как выдержать 10-12 часов зимой на улице и в нервной обстановке. Рассказали, откуда они и зачем едут в Россию, что они видят и слышат, пока стоят, о своем отношении к продаже мест в очереди. Смотрите об этом в видео.