Новости Ида-Вирумаа
24.12.2024, 11:31

ВИДЕО | Люди из очереди на границе в Нарве рассказывают, что им пришлось пережить

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места в очереди продаются, полиция не может это пресечь
Очередь на погранпункте в Нарве, 23.12.2024
Очередь на погранпункте в Нарве, 23.12.2024
ФОТО: Delfi Meedia

Репортеры RusDelfi провели час у погранпункта в Нарве, с 17:00 до 18:00 23 декабря. Встретили женщину, которая пыталась встать в очередь, ей сначала было 80 лет, а потом сразу - 90 лет. Поговорили с реальной 90-летней бабушкой, которая утром пришла из Ивангорода и не знала, что обратно ей будет сложно вернуться. Люди поделились лайфхаками, как выдержать 10-12 часов зимой на улице и в нервной обстановке. Рассказали, откуда они и зачем едут в Россию, что они видят и слышат, пока стоят, о своем отношении к продаже мест в очереди. Смотрите об этом в видео.

Напомним, что очередь на погранпункт стала длиннее обычного (после сезона летних отпусков, летом очереди также были длинными - ред.) с 14 декабря в преддверии праздников. 19 декабря в процесс ожидания времени захода на погранпункт вмешалась полиция, так как ее часто вызывали из-за конфликтов между людьми. После этого очередь стала двигаться быстрее, но с 20 декабря вновь вдоль Петровской площади выстраивается много людей.

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