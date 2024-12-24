Премьер-министр Гренландии отверг идею Трампа продать остров США

Эгеде добавил: „Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу“. Вместе с тем, политик отметил, что Гренландия должна оставаться открытой „для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с нашими соседями“.

Трамп: США должны установить контроль над Гренландией

В воскресенье, 22 декабря, Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что США „считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью“ с точки зрения „обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире“.

Во время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании, в состав которой входит Гренландия, купить остров. Однако тогда Копенгаген резко отверг его предложение, а премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его „абсурдным“, из-за чего президент США даже отменил свою поездку в Данию.

Впервые идею покупки Вашингтоном Гренландии в 1867 году предложил госсекретарь США Уильям Генри Сьюард, служивший в администрации президента Эндрю Джонсона. В том же году ему удалось купить у России Аляску.

Конфликт Трампа с Панамой из-за Панамского канала

Избранный президент США 21 декабря обвинил Панаму в установлении „смехотворно“ высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. Канал играет „решающую роль в экономике и национальной безопасности Америки“, отметил Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что он не позволит этому „важнейшему активу“ попасть в неправильные руки, в частности под контроль Китая.

В ответ на это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что „каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь“. Он подчеркнул, что канал не контролируется Китаем прямо или косвенно и выразил надежду на „хорошие и уважетильные“ отношения с новым правительством США.