Курьез на предновогоднем турнире: ласнамяэский „Аякс“ лишился первого места из-за слишком молодого игрока

На ветеранском турнире в спортивном зале „Калев“ участвовали семь команд, сыгравшие друг с другом по одному разу. Победителем стала „Фортуна“ с 14 очками (4 победы, 2 ничьи), второе место занял „Пярну KEK“, третье — „Ласнамяэ СК“. Об этом пишет Soccernet.

Ласнамяэский „Аякс“, набравший 15 очков (5 побед, 1 поражение), был дисквалифицирован из-за нарушения регламента: вместо двух разрешённых „молодых игроков“ (1978–1984 г.р.) команда заявила троих.

Президент „Аякса“ Борис Дугань пояснил Soccernet, что нарушение было выявлено после последнего матча. Он выразил недоумение по поводу ситуации, которая возникла после турнира, заявив: „Мы проиграли первый тайм со счетом 1:3, но в итоге выиграли со счетом 5:3 и стали чемпионами. Но вдруг команда „Фортуна“, представленная Андреем Калимуллиным, решила подать жалобу, почему в составе „Аякса“ играют трое более молодых игроков, а не двое“. Он отметил, что, несмотря на поданную жалобу, он присутствовал на первых трех играх турнира и инициировал минуту молчания в честь недавно ушедших Виктора Нещеретного и Игоря Андреева: „Я был в спортзале „Калев“, чтобы отдать дань уважения своим друзьям, и в итоге стал свидетелем такой ситуации. Я сказал, что мы посвятим первое место Нещеретному и Андрееву“.

Дугань также подчеркнул, что ситуация с жалобой была нелепой: „Мы подали заявку на состав. Видимо, это была ошибка тренеров, но организаторы могли бы подойти к ним и сказать, что этот игрок не должен играть. Это же абсурдно“. Он добавил, что несмотря на возникшие проблемы, турнир был захватывающим, и все команды поддерживали дружескую атмосферу: „Турнир был очень приятным и захватывающим. Все старались на поле, а после этого обнимались, все были друзьями“. Однако ситуация с жалобой вызвала вопросы у Дуганя: „Зачем вообще нужна была эта финская команда „Фортуна“ и еще и эстонец в их составе... Мы не были против, пусть играют. Но мы предупредили их, что у нас есть три игрока такого возраста. Один из них приехал на последнюю игру“.

Он выразил готовность принять техническое поражение, но возмутился решением аннулировать все игры: „Я бы не возражал, если бы мы получили техническое поражение за эту последнюю игру и остались бы вторыми или третьими. Но зачем аннулировать все остальные игры, которые мы провели в соответствии с правилами?“.

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