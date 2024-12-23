ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1034-й день) | Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
КНДР, по всей видимости, готовится к отправке в Россию дополнительных войск для участия в войне с Украиной, заявляют южнокорейские военные.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что по предварительным подсчетам, количество убитых и раненых северокорейских военных в Курской области превышает уже 3 тысячи человек.
„Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек“, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее южнокорейская разведка оценивала потери Северной Кореи примерно в 1100 человек — эта цифра включает как убитых солдат (100 человек), так и раненых. США также оценивают потери КНДР в России в „несколько сотен“.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Путин хочет как можно скорее встретиться c ним по поводу войны в Украине
В Брянской области в результате атаки ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз
Папа римский в воскресной молитве в преддверии Рождества осудил жестокость бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе и призвал к прекращению огня на всех фронтах
Германия передала Украине большой пакет военной помощи, в который вошли в том числе две пусковые установки Patriot и системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.
Кроме этого, Украина получила 15 танков Leopard 1 A5, две зенитные самоходные установки Gepard; 30 броневиков MRAP с противоминной защитой и другую военную технику.
Германия — один из ключевых партнеров Украины в том, что
Путин пригрозил „многократно большими разрушениями“ после удара беспилотников по двум жилым высоткам в Казани.
Российские военные атаковали Украину 72 ударными беспилотниками типа „шахед“ и беспилотниками других типов, сообщают Воздушные силы ВСУ.
47 дронов удалось сбить, остальные были локационно потеряны.
Под удар попали Полтавская, Сумская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Хмельницкая и Одесская области.
Украина получила 1,1 млрд долларов от Международного валютного фонда, это шестой транш в рамках программы расширенного финансирования.
„Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета“, — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграме.
В общей сложности в рамках программы помощи Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов.
31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF общим объемом 15,6 млрд долларов для поддержки разрушенной войной экономики.