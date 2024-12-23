ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1034-й день) | Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Путин хочет как можно скорее встретиться c ним по поводу войны в Украине

В Брянской области в результате атаки ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

Папа римский в воскресной молитве в преддверии Рождества осудил жестокость бомбардировок школ и больниц в Украине и Газе и призвал к прекращению огня на всех фронтах

Германия передала Украине большой пакет военной помощи, в который вошли в том числе две пусковые установки Patriot и системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Кроме этого, Украина получила 15 танков Leopard 1 A5, две зенитные самоходные установки Gepard; 30 броневиков MRAP с противоминной защитой и другую военную технику.

Германия — один из ключевых партнеров Украины в том, что