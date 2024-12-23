Трамп: „Трансгендерному безумию“ в США придет конец

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день своего вступления в должность главы государства в январе 2025 года он положит конец „трансгендерному безумию“. Официальная политика правительства США во время его президентства будет заключаться в том, что „существует только два пола - мужской и женский“, заявил Трамп в воскресенье, 22 декабря, в Финиксе на конференции AmericaFest, ориентированной на молодых консерваторов, передает агентство AFP.

Избранный президент США заверил, что подпишет указ „о прекращении сексуального калечения детей“ и запретит трансгендерам служить в армии и работать в школах. Трамп отметил, что хочет „не допустить мужчин в женский спорт“.

В своей речи на конференции республиканец также объявил о немедленных мерах по борьбе с „преступностью мигрантов“ и пообещал, что наркокартели будут классифицированы как „террористические организации“.

У Илона Маска трансгендерная дочь

Миллиардер Илон Маск, пожертвовавший на кампанию Трампа десятки миллионов долларов, неоднократно выступал против медицинского обслуживания людей, которые не идентифицируют себя со своим биологическим полом. Между тем его 20-летняя Вивиан Дженны Уилсон заявляла, что живет как трансгендерная женщина с 2020 года. Разногласия Маска с дочерью рассматриваются некоторыми американскими СМИ как основная причина того, что миллиардер в последние годы активно представляет американских правых, отмечает агентство dpa.

В ноябре Дональд Трамп объявил, что Илон Маск вместе с миллионером Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США (DOGE).

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить