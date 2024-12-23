Путин позаботился, чтобы россияне не скучали: мира с Украиной не будет, экономика России несется в пропасть

Война без конца: как Путин манипулирует реальностью

В целом, Путин на завершившейся пресс-конференции медленно и скучно озвучивал всем привычные за эти годы нарративы. Правда, в этот раз с некоторыми поправками. Ведь у него появилось новое „чудо-оружие“ под названием „Орешник“, которое надо продолжать рекламировать, чтобы убедить всех в „непобедимости“ России. Экономику уже так не прорекламируешь, и пришлось говорить о том, что проблемы в российской экономике хоть и есть, но они не серьезные. Не прорекламируешь и потерю своего влияния в Сирии. Но там, где не удалось, надо утверждать обратное — что „цели достигнуты“. Естественно, на Западе особо внимательно следили за этой пресс-конференцией, чтобы понять риторику Путина относительно его готовности к переговорам о прекращении войны, к чему его будет склонять Дональд Трамп после своей инаугурации. Однако уже сейчас журналисты поддают сомнению лидерство Путина в сравнении с Трампом. Журналист NBC спросил у хозяина Кремля, что тот мог бы предложить Трампу при встрече как более слабый лидер, который не смог добиться целей „СВО“, допустил гибель большого количества россиян, допустил отстранение от власти поддерживаемого Москвой президента Асада? Ответ очевиден — на самом деле Россия стала „гораздо сильнее за предыдущие два-три года“, потому что стала „по-настоящему суверенной страной“. И, конечно же, боеготовность российской армии самая высокая в мире, считает Путин. Придется Трампу верить ему на слово.