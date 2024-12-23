В Новый год с новой властью? Нарва торопится решить: останется ли Яан Тоотс на своем посту и кто станет новым председателем горсобрания

28 декабря, в субботу, в Нарве пройдет внеочередная сессия горсобрания, на которой будут рассмотрены только вопросы выражения недоверия ряду местных политиков, в том числе мэру. В случае, если за вотумы недоверия проголосует депутатское большинство, то состоятся выборы мэра города, председателя городского собрания и его заместителей.