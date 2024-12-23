Новости Ида-Вирумаа
23.12.2024, 14:53

В Новый год с новой властью? Нарва торопится решить: останется ли Яан Тоотс на своем посту и кто станет новым председателем горсобрания

 
Сессия Нарвского горсобрания
Сессия Нарвского горсобрания
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

28 декабря, в субботу, в Нарве пройдет внеочередная сессия горсобрания, на которой будут рассмотрены только вопросы выражения недоверия ряду местных политиков, в том числе мэру. В случае, если за вотумы недоверия проголосует депутатское большинство, то состоятся выборы мэра города, председателя городского собрания и его заместителей.

По словам нынешнего председателя горсобрания Татьяны Стольфат, надо все завершать в конце года. Но по мнению депутата, лидера фракции Центристской партии Алексея Евграфова, Татьяна Стольфат прекрасно понимает, что в конце декабря часть депутатов будет находиться вне Эстонии, отмечать праздники.

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