Управа района Ласнамяэ закрывает свои помещения на улице Махтра

„Одно из подразделений нашей службы социальной работы, которое занималось пособиями, несколько лет принимало жителей на первом этаже обычного девятиэтажного жилого дома, в практически амортизированных помещениях. Мы давно говорили о необходимости улучшения условий как для наших работников, так и для клиентов и последние изменения в составе районной управы дали нам возможность наконец разместить всех сотрудников в главном здании“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что, помимо улучшения условий работы и обслуживания, изменение позволит районной управе существенно сэкономить средства на содержании помещений на ул. Махтра. „Объединение персонала также поможет улучшить внутреннюю коммуникацию и повысить контроль за выполняемой работой, что, в свою очередь, несомненно положительно скажется на качестве обслуживания“, – отметила Юрченко.

Занимающееся пособиями подразделение службы социальной работы отдела социального обеспечения управы района Ласнамяэ обслуживает жителей по адресу ул. Махтра, 48 до 23 декабря. Начиная с 31 декабря прием ведется в главном здании районной управы по адресу ул. Палласти, 54.

Несмотря на изменения, служба будет работать по прежнему графику, без изменений останутся также телефонные номера сотрудников.

Служба социальной работы принимает жителей по понедельникам с 9 до 12 и с 14 до 17.30, по вторникам с 9 до 12 и с 14 до 16.30 и по четвергам с 9 до 12 и с 14 до 16.30.

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