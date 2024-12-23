По сообщению южнокорейской разведки, КНДР потеряла в Украине более 1000 человек убитыми и ранеными
По информации южнокорейского агентства Yonhap, КНДР, по всей видимости, готовится к отправке дополнительных войск и военной техники в Россию для участия в войне с Украиной.
Согласно сообщениям южнокорейских военных, данные разведки указывают на возможную ротацию или увеличение числа северокорейских военных, размещенных на территории России. Об этом, как сообщает латвийский Delfi, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, ссылаясь на оценку множества разведывательных данных.
Южнокорейские разведывательные службы ранее сообщали, что в ходе военных действий КНДР понесла потери среди своих военных. Оценочные данные указывают на потери в размере около 1100 человек, что включает как убитых (около 100 человек), так и раненых. Эта информация основана на анализе событий, происходящих на фронте, и подтверждается разведданными.
Кроме того, имеются признаки того, что КНДР начала активное производство и поставки дронов-камикадзе, которые будут использоваться в военных действиях. Эти беспилотные летательные аппараты были впервые упомянуты во время инспекционного визита Ким Чен Ына в ноябре. В ходе этой поездки лидер Северной Кореи наблюдал за испытаниями различных типов дронов и призывал к запуску их массового производства. По всей видимости, именно эти дроны могут быть направлены в Россию для использования на войне с Украиной..
Северокорейские официальные СМИ также сообщали, что в ходе испытаний беспилотников, которые прошли в ноябре, Ким Чен Ын акцентировал внимание на значении этих технологий для военных усилий страны. Его указания о расширении производства дронов-камикадзе подтверждают намерения КНДР углубить военное сотрудничество с Россией, обеспечив ее дополнительными средствами для ведения войны.
Визит Путина и Белоусова в КНДР
В конце ноября в КНДР с официальным визитом Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Как писала „Медуза“, в июне 2024 года в Северную Корею приезжал президент Российской Федерации Владимир Путин. Во время визита Путина КНДР и Россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В октябре его ратифицировала Госдума, в ноябре — северокорейская сторона. В числе прочего этот договор подразумевает создание военного союза двух стран.
В конце октября западные издания начали сообщать, что КНДР отправила в Россию военных для участия в боевых действиях против Украины. По данным Украины и стран Запада, в Курскую область прибыли более 10 тысяч северокорейских военных; в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что они понесли первые потери. Москва и Пхеньян напрямую участие северокорейских военных в боях не подтверждали.
Занимавший до Белоусова должность министра обороны Сергей Шойгу также посещал КНДР с визитом — он приезжал в Пхеньян на 70-летие окончания Корейской войны. Во время поездки он посетил выставку вооружений, а лидер страны Ким Чен Ын показал ему северокорейские баллистические ракеты и новые разработанные в стране беспилотники.