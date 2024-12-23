ОТ РЕДАКЦИИ | Зимние праздники - время покоя и заботы о близких

В Эстонии и Северных странах существует прекрасная традиция — провозглашение рождественского мира. Она зародилась в Средние века. Сначала ничего подобного не было, более того, за преступления, совершенные в рождественский период, полагались более строгие наказания. Позднее возникла традиция, когда мэр города накануне Рождества зачитывает декларацию, призывающую людей вести себя достойно, быть уважительными и вежливыми по отношению к другим.

В Эстонии эта традиция берёт начало со времён шведской королевы Кристины в XVII веке и была возобновлена в 1990-х годах. Первым провозглашение рождественского мира в современной Эстонии начал президент Леннарт Мери, а впоследствии это стали делать и мэры городов. В этом году праздничные дни в Эстонии порадовали жителей, они выпадают на будние дни. Это хорошо, ведь выходных в нашей стране немного, и каждая возможность отдохнуть радостно воспринимается нашими жителями. Конечно, нет никаких инструкций, как правильно провести праздники, но это хороший повод напомнить, насколько важно вести себя предусмотрительно и осторожно — как по отношению к себе, так и к окружающим.

Слова предостережения звучат не зря. Каждый год в СМИ появляются мрачные новости о несчастных случаях, которые происходят в рождественский и новогодний период. Чаще всего это можно было бы предотвратить. К сожалению, в таких происшествиях страдают люди, теряется имущество, и все повторяется из года в год. Поэтому стоит ещё раз напомнить всем, что в праздничные дни за рулём нужно быть особенно внимательными, не злоупотреблять алкоголем, соблюдать все меры предосторожности при использовании пиротехники и в целом быть осмотрительными.