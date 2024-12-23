Пярнуский баскетбольный клуб отправил в отставку тренера сборной Украины
Баскетбольный клуб „Садам“ из Пярну сообщил об увольнении главного тренера сборной Украины Виталия Степановского.
Под руководством Виталия Степановского пярнуский „Садам“ пережил крайне неудачную первую половину сезона. Команда, начавшая сезон с высокими ожиданиями, сейчас занимает 12-е место среди 15 участников эстоно-латвийской лиги, имея в активе всего четыре победы и десять поражений. В Еврокубке ФИБА клуб выбыл на групповом этапе, одержав одну победу при пяти поражениях.
Последний удар по репутации команды случился в субботу, когда „Садам“ уступил на домашнем паркете „Кейла Кулбет“ со счётом 72:87. Особое внимание привлекло поведение менеджера клуба Йохана Кярпа, который, явно разочаровавшись игрой своей команды, покинул арену до окончания матча.
Интересно, что в этой игре 28 очков за „Кейла Кулбет“ набрал Артем Ковалев, игрок сборной Украины, который в последнее время перестал получать вызовы в национальную команду от её главного тренера.
В воскресенье вечером пярнуский „Садам“ официально объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной Украины Виталием Степановским.
„Мы начинаем новый год с новым настроем, новыми вызовами и эмоциями. Сегодня мы завершили сотрудничество с нашим главным тренером Виталием Степановским. Благодарим его за проделанную работу и скоро поделимся новыми новостями!“ — говорится в заявлении клуба в социальных сетях.
Виталий Степановский с 2010 по 2022 год работал ассистентом, а затем главным тренером южненского „Химика“. До переезда в Пярну он два сезона возглавлял румынскую „Крайову“, с которой в сезоне 2022/23 вышел в плей-офф чемпионата Румынии, но в прошлом чемпионате не завершил работу. С 2023 года Степановский также возглавляет национальную сборную Украины.
Стоит отметить, что в баскетболе ситуация, когда тренер сборной параллельно возглавляет клубную команду (независимо от того, из какой страны этот клуб), является обычной практикой. Это возможно благодаря четкому разделению сезона на турниры сборных и клубные соревнования.
Последний матч „Садама“ в этом году в эстоно-латвийской лиге состоится 28 декабря, когда команда отправится в гости к Кейлаской баскетбольной школе, которая в 13 матчах одержала лишь одну победу. В последнем матче она потерпела поражение от столичного „Калев/Крамо“ со счётом 46:122.