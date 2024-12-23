Пярнуский баскетбольный клуб отправил в отставку тренера сборной Украины

Под руководством Виталия Степановского пярнуский „Садам“ пережил крайне неудачную первую половину сезона. Команда, начавшая сезон с высокими ожиданиями, сейчас занимает 12-е место среди 15 участников эстоно-латвийской лиги, имея в активе всего четыре победы и десять поражений. В Еврокубке ФИБА клуб выбыл на групповом этапе, одержав одну победу при пяти поражениях.

Последний удар по репутации команды случился в субботу, когда „Садам“ уступил на домашнем паркете „Кейла Кулбет“ со счётом 72:87. Особое внимание привлекло поведение менеджера клуба Йохана Кярпа, который, явно разочаровавшись игрой своей команды, покинул арену до окончания матча.

Интересно, что в этой игре 28 очков за „Кейла Кулбет“ набрал Артем Ковалев, игрок сборной Украины, который в последнее время перестал получать вызовы в национальную команду от её главного тренера.

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В воскресенье вечером пярнуский „Садам“ официально объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной Украины Виталием Степановским.

„Мы начинаем новый год с новым настроем, новыми вызовами и эмоциями. Сегодня мы завершили сотрудничество с нашим главным тренером Виталием Степановским. Благодарим его за проделанную работу и скоро поделимся новыми новостями!“ — говорится в заявлении клуба в социальных сетях.

Виталий Степановский с 2010 по 2022 год работал ассистентом, а затем главным тренером южненского „Химика“. До переезда в Пярну он два сезона возглавлял румынскую „Крайову“, с которой в сезоне 2022/23 вышел в плей-офф чемпионата Румынии, но в прошлом чемпионате не завершил работу. С 2023 года Степановский также возглавляет национальную сборную Украины.

Стоит отметить, что в баскетболе ситуация, когда тренер сборной параллельно возглавляет клубную команду (независимо от того, из какой страны этот клуб), является обычной практикой. Это возможно благодаря четкому разделению сезона на турниры сборных и клубные соревнования.