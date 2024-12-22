ФОТО | Карол Метс и Влада Кубасова — лучшие футболисты Эстонии 2024 года

Лучшими футболистами Эстонии 2024 года стали Карол Метс и Влада Кубасова.

В ноябре 32-летний Карол Метс провёл свой 100-й матч за сборную Эстонии, оставаясь ключевым игроком основного состава. В 2024 году он сыграл за сборную в девяти матчах, во всех выходя в стартовом составе и проводя на поле по 90 минут. В мае Метс помог своему клубу „Санкт-Паули“ обеспечить выход в Бундеслигу, а в новом сезоне принял участие в 10 матчах, неизменно отыгрывая полный матч.

Лучший футболист года был выбран традиционным голосованием представителей Эстонского клуба футбольных журналистов и Эстонского футбольного союза. Из 76 участников голосования каждый назвал тройку лучших игроков, где первое место приносило 3 очка, второе — 2, третье — 1 очко. Учитывались выступления всех эстонских футболистов в 2024 году за сборную и клубы.

Результаты голосования:

1. Карол Метс 195 баллов (46 первых мест)

2. Карл Якоб Хейн 181 балл (30)

3. Рокко Роберт Шейн 21 балл

4. Максим Паскочи 16 баллов

5. Михкель Айнсалу 12 баллов

6.–7. Хенри Аниер 8 баллов

6.–7. Алекс Маттиас Тамм 8 баллов

8. Власий Синявский 5 баллов

9. Йоонас Тамм 4 балла

10. Михаэль Шённинг-Ларсен 2 балла

11.–14. Патрик Кристал 1 балл

11.–14. Кевор Палуметс 1 балл

11.–14. Маркус Поом 1 балл

11.–14. Иоан Яковлев 1 балл

Звание лучшей футболистки Эстонии 2024 года получила нападающая женской сборной и венгерского клуба „Ференцварош“ Влада Кубасова.

Звание лучшего молодого футболиста Эстонии 2024 года получил вратарь сборной Эстонии и клуба высшей лиги Испании Карл Якоб Хейн.

Звание лучшей молодой футболистки Эстонии 2024 года в третий раз получила игрок женской сборной Эстонии и клуба первого дивизиона Дании Лииса Мерисалу.

Лучшим игроком сезона в эстонской Премиум-лиге стал нападающий „Нымме Калью“ Алекс Маттиас Тамм, опередивший игроков „Левадии“ Михаэля Айнсалу и Расмуса Пеэтсона.

Лучшей футболисткой женской высшей лиги сезона признана нападающая „Флоры“ Лизетте Таммик, которая обошла Анетт Сале и Кристину Теерни.

Лучшим тренером года был признан Курро Торрес, который привёл „Левадию“ к титулу чемпиона Эстонии.

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