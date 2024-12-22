Кая Каллас: Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы
Европейские лидеры, прибывшие на встречу в финском Саариселькя, на выходных обсуждали ключевые для Европы вопросы, такие как безопасность, направляемая миграция и совместная оборона, пишет yle.fi.
„Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность складывается из множества различных элементов, которые варьируются на востоке, юге, севере и западе“, – заявила высокий представитель по вопросам политики безопасности Европы Кая Каллас из Эстонии.
Лидеры ЕС, которые приехали на Саариселькя в выходные, провели пресс-конференцию по окончании неформальной встречи. Каллас подчеркнула угрозу со стороны России.
„Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как саботаж, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждение кабелей“, – отметила Каллас.
Орпо: нельзя предугадать поведение Трампа, поэтому ЕС должен увеличить финансовую помощь Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (КП) в начале пресс-конференции изложил основные темы встречи лидеров ЕС.
Орпо сообщил, что на собрании обсуждались вопросы безопасности Европы, обороны и миграции. Особое внимание было уделено ситуации с безопасностью в Северных странах и Средиземноморье, а также вызовам, связанным с миграцией в Южной Европе.
У Финляндии 1340 километров границы с Россией, которая, по словам Орпо, важна как внешняя граница ЕС и НАТО. Эта граница длиннее, чем расстояние от Брюсселя до Рима.
Орпо отметил, что в ходе обсуждения пограничных вопросов были рассмотрены региональные различия: на юге вызовы связаны с близостью Африки и Ближнего Востока, но везде целью является обеспечение безопасности внешних границ Европы и укрепление европейской ответственности.
В заключение Орпо подчеркнул необходимость поддержки Украины, углубления оборонного сотрудничества и обеспечения устойчивого финансирования обороны.
Орпо также отметил, что из-за непредсказуемости политики США под руководством Дональда Трампа, Европе необходимо увеличить финансирование для Украины.
„Нам нужно увеличить расходы. Подобные обсуждения сейчас ведутся и в НАТО. Это огромный вызов, но мы должны найти решения к следующей весне“, – заявил Орпо.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Петтери Орпо, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Мелони: мы часто оказывались на противоположных сторонах
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что юг и север часто оказывались на противоположных сторонах в Европейском Союзе.
„[Южные страны] часто обвиняли в недисциплинированности. Хотя в последние годы это было больше связано с предрассудками, чем с реальной ответственностью“, – сказала Мелони. Она высоко оценила встречу.
„НАТО, безусловно, является краеугольным камнем нашей безопасности, особенно после вступления Финляндии, и оно должно быть способным смотреть не только на восточный, но и на южный фланг [Европы]“, – заявила Мелони.
Мелони подняла вопрос о миграции как о проблеме безопасности.
„Враждебные деятели используют миграцию как инструмент шантажа. Мы поддерживаем усиление защиты внешних границ ЕС“, – сказала она.