Кая Каллас: Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы

„Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы, но безопасность складывается из множества различных элементов, которые варьируются на востоке, юге, севере и западе“, – заявила высокий представитель по вопросам политики безопасности Европы Кая Каллас из Эстонии.

Лидеры ЕС, которые приехали на Саариселькя в выходные, провели пресс-конференцию по окончании неформальной встречи. Каллас подчеркнула угрозу со стороны России.

„Мы видим различные гибридные угрозы по всей Европе, такие как саботаж, кибератаки, опасный теневой флот, помехи в работе GPS и повреждение кабелей“, – отметила Каллас.

Орпо: нельзя предугадать поведение Трампа, поэтому ЕС должен увеличить финансовую помощь Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (КП) в начале пресс-конференции изложил основные темы встречи лидеров ЕС.

Орпо сообщил, что на собрании обсуждались вопросы безопасности Европы, обороны и миграции. Особое внимание было уделено ситуации с безопасностью в Северных странах и Средиземноморье, а также вызовам, связанным с миграцией в Южной Европе.

У Финляндии 1340 километров границы с Россией, которая, по словам Орпо, важна как внешняя граница ЕС и НАТО. Эта граница длиннее, чем расстояние от Брюсселя до Рима.

Орпо отметил, что в ходе обсуждения пограничных вопросов были рассмотрены региональные различия: на юге вызовы связаны с близостью Африки и Ближнего Востока, но везде целью является обеспечение безопасности внешних границ Европы и укрепление европейской ответственности.

В заключение Орпо подчеркнул необходимость поддержки Украины, углубления оборонного сотрудничества и обеспечения устойчивого финансирования обороны.

Орпо также отметил, что из-за непредсказуемости политики США под руководством Дональда Трампа, Европе необходимо увеличить финансирование для Украины.

„Нам нужно увеличить расходы. Подобные обсуждения сейчас ведутся и в НАТО. Это огромный вызов, но мы должны найти решения к следующей весне“, – заявил Орпо.