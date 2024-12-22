ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1033-й день) | После удара ВСУ по Казани Путин грозит „многократно большими разрушениями“

„В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания“, - указал Клычков.

Нефтебаза „Стальной конь“ в одноименном поселке Орловского муниципального округа загорелась после массированной атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье, 22 декабря. Это следует из поста в Telegram губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также сообщений местных СМИ.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ночь на воскресенье в регионе из-за российского обстрела повреждены 22 частных дома. Один человек погиб, шестеро ранены, среди них ребенок.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в городе Бровары Киевской области обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом. Начался пожар, жильцов успели эвакуировать. Пострадавших нет.

По данным ВС ВСУ, повреждения из-за российской атаки зафиксированы в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях. „Повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан“, - заявили в украинских Воздушных силах.

Еще 44 беспилотника сбили с курса так, что они не нанесли повреждений на земле, заявляют в ВС ВСУ. По данным украинских военных, один дрон улетел в направлении Беларуси. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты „Искандер-М“ из оккупированного Крыма в направлении Херсона.

По их данным, всего по Украине за ночь выпустили 103 ударных дрона Shahed и БПЛА других типов. Украинская ПВО уничтожила 52 из них в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 103 беспилотниками. Обломки одного из них упали на многоэтажный дом в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) ВСУ.

Минобороны России: пять регионов были атакованы дронами

Российские военные заявили, что ночью с субботы на воскресенье средствами ПВО были сбиты 42 украинских беспилотника.

Как следует из сообщения в официальном телеграм-канале Минобороны России, 20 дронов были уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – в небе над Ростовской и Брянской областями, пять – над Курской областью и один – над территорией Краснодарского края.

Ранее губернатор Орловской области Андей Клычков писал, что в поселке Стальной конь была в очередной раз атакована нефтебаза, возник пожар, который вскоре был потушен, заявил Ключков.

В Ростовской области, по данным врио главы региона, дроны были сбиты у Таганрога и Новошахтинска, где также есть НПЗ. Жители Ростова сообщали о звуках, похожих на взрывы, в небе над городом.

О пострадавших официальных заявлений не было.

После удара ВСУ по Казани Путин грозит „многократно большими разрушениями“

Президент России Владимир Путин прокомментировал субботний удар украинских беспилотников по Казани, когда цели в городе атаковали по меньшей мере восемь ударных дронов.

Во время видеоконференции, посвященной запуску объектов транспортной инфраструктуры в российских регионах, Путин обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову.

„Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет за то, что пытается сделать у нас в стране“, — сказал Путин (цитата по агентству „Интерфакс“).

По данным российских властей, во время субботней атаки шесть из восьми дронов врезались в жилые дома в Казани, в том числе в два высотных здания. В результате атаки никто не пострадал, сообщала администрация главы Татарстана.

Минобороны России утверждает, что системы ПВО смогли сбить три дрона, а „еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ“.

В Казани находится крупный пороховой завод, выпускающий боеприпасы для российской армии.