ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1033-й день) | После удара ВСУ по Казани Путин грозит „многократно большими разрушениями“
Подводим итоги очередного дня войны в Украине
Россия выпустила по Украине более 100 дронов
В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину 103 беспилотниками. Обломки одного из них упали на многоэтажный дом в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) ВСУ.
По их данным, всего по Украине за ночь выпустили 103 ударных дрона Shahed и БПЛА других типов. Украинская ПВО уничтожила 52 из них в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
Еще 44 беспилотника сбили с курса так, что они не нанесли повреждений на земле, заявляют в ВС ВСУ. По данным украинских военных, один дрон улетел в направлении Беларуси. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты „Искандер-М“ из оккупированного Крыма в направлении Херсона.
Погибший и раненые в Херсонской области
По данным ВС ВСУ, повреждения из-за российской атаки зафиксированы в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях. „Повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан“, - заявили в украинских Воздушных силах.
Как сообщили в ГСЧС Украины, в городе Бровары Киевской области обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом. Начался пожар, жильцов успели эвакуировать. Пострадавших нет.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в ночь на воскресенье в регионе из-за российского обстрела повреждены 22 частных дома. Один человек погиб, шестеро ранены, среди них ребенок.
Под Орлом вновь атакована нефтебаза „Стальной конь“
Нефтебаза „Стальной конь“ в одноименном поселке Орловского муниципального округа загорелась после массированной атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье, 22 декабря. Это следует из поста в Telegram губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также сообщений местных СМИ.
„В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания“, - указал Клычков.
Минобороны России: пять регионов были атакованы дронами
Российские военные заявили, что ночью с субботы на воскресенье средствами ПВО были сбиты 42 украинских беспилотника.
Как следует из сообщения в официальном телеграм-канале Минобороны России, 20 дронов были уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – в небе над Ростовской и Брянской областями, пять – над Курской областью и один – над территорией Краснодарского края.
Ранее губернатор Орловской области Андей Клычков писал, что в поселке Стальной конь была в очередной раз атакована нефтебаза, возник пожар, который вскоре был потушен, заявил Ключков.
В Ростовской области, по данным врио главы региона, дроны были сбиты у Таганрога и Новошахтинска, где также есть НПЗ. Жители Ростова сообщали о звуках, похожих на взрывы, в небе над городом.
О пострадавших официальных заявлений не было.
После удара ВСУ по Казани Путин грозит „многократно большими разрушениями“
Президент России Владимир Путин прокомментировал субботний удар украинских беспилотников по Казани, когда цели в городе атаковали по меньшей мере восемь ударных дронов.
Во время видеоконференции, посвященной запуску объектов транспортной инфраструктуры в российских регионах, Путин обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову.
„Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и еще пожалеет за то, что пытается сделать у нас в стране“, — сказал Путин (цитата по агентству „Интерфакс“).
По данным российских властей, во время субботней атаки шесть из восьми дронов врезались в жилые дома в Казани, в том числе в два высотных здания. В результате атаки никто не пострадал, сообщала администрация главы Татарстана.
Минобороны России утверждает, что системы ПВО смогли сбить три дрона, а „еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ“.
В Казани находится крупный пороховой завод, выпускающий боеприпасы для российской армии.
Кроме того, по данным издания „Агентство“ (внесено в российский реестр „иноагентов“), рядом с одним из зданий в Казани, в которые врезались дроны, может находиться квартира директора экономической зоны „Алабуга“. В ней расположен завод по производству дронов типа „шахед“, которые армия РФ ежедневно использует для ударов по Украине.
Украина налет дронов на Казань пока не комментировала.
Омбудсмен заявил, что российские военные расстреляли пятерых пленных украинцев
Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что военные армии РФ расстреляли пятерых украинцев, которые сдались в плен.
Лубинец сослался на видео, которое разместила в соцсетях 110-я бригада (в своем посте он видео не выкладывал). Ролик, сообщает „Русская служба Би-би-си“, снят с дрона, находившегося на довольно большой высоте над местом событий. Это черно-белая запись плохого качества, люди на ней выглядят как белые силуэты на темном фоне.
Как утверждают в ВСУ, в ролике показана казнь пятерых украинских военных, попавших в окружение. Они выходят из дома с поднятыми руками, затем их делят на две группы и, как утверждается, расстреливают
Использованы материалы DW, BBC News Русская служба, Медуза.