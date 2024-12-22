„Немецкие войска должны быть готовы к войне, что означает необходимость увеличения расходов“, - заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Funke.

„Нам нужен оборонный бюджет в размере не менее 80 миллиардов, а лучше 90 миллиардов евро ежегодно, начиная с 2028 года, чтобы соответствовать требованиям, которые мы предъявляем в связи с ужесточением ситуации с безопасностью“, - сказал Писториус.

Писториус особо отметил президента России Владимира Путина, который уже почти три года ведет агрессивную войну против Украины и угрожает напасть на союзников, поддерживающих Киев в его попытках защитить себя.

Если Путин нападет, мы должны быть готовы к войне

„Если Путин нападет, мы должны быть готовы к войне“, - заявил Писториус в интервью, опубликованном в субботу.

Комментарии министра прозвучали на фоне призывов к членам НАТО увеличить расходы на оборону. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса должны тратить на оборону „гораздо больше“, чем нынешний целевой показатель в 2 процента от валового внутреннего продукта.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил европейским чиновникам, что хочет, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону 5 процентов ВВП.

Писториус заявил, что он будет выступать за реформу „долгового тормоза“ Германии, который устанавливает конституционный лимит на бюджетный дефицит, чтобы сделать такое увеличение возможным.

„Я считаю, что в данной ситуации жестко придерживаться долгового тормоза политически неправильно“, - сказал Писториус. „Если мы будем финансировать необходимые расходы на оборону из обычного бюджета, это задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальную безопасность и тем самым укрепит экстремистские партии“.

Долговой тормоз, который был внесен в конституцию тогдашним канцлером Ангелой Меркель в 2009 году, ограничивает структурный дефицит бюджета 0,35% ВВП в нормальные времена. Его все чаще критикуют за несоответствие современным реалиям.

Писториус также высказался за то, чтобы Германия приняла участие в европейской программе по отправке миротворцев в Украину, но подчеркнул, что такой план может быть реализован только после окончания войны.

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