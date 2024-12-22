Американские военные случайно сбили свой истребитель над Красным морем
Американские военные сообщили, что случайно сбили свой собственный истребитель над Красным морем, когда наносили удары по целям йеменских хуситов, пишет BBC News Русская служба
По данным командования США, самолет F/A-18 Hornet был сбит ракетой, запущенной с американского военного корабля. Оба члена экипажа катапультировались и остались в живых, один из пилотов получил легкие травмы.
„Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S Truman, случайно нанес удар и поразил самолет F/A-18 Hornet, который взлетал с авианосца USS Harry S Truman“, — сказано в сообщении.
Инцидент произошел после того, как американские военные нанесли несколько воздушных ударов по объекту хранения ракет и командному центру хуситов в столице Йемена Сане.
Военные США добавляют, что в этот момент они также поразили несколько дронов и противокорабельных ракет, запущенных хуситами — поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами.
Военные США не уточняют, принимал ли сбитый самолет участие в операции против хуситов.
Удары хуситов по судам
Американское командование заявило, что удары по Сане были призваны предотвратить нападения хуситов на корабли США, а также на торговые суда на юге Красного моря, в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.
Хуситы стали запускать ракеты и дроны по кораблям, принадлежащим Израилю и другим странам мира, после октября 2023 года, когда ХАМАС напал на израильскую территорию, а в секторе Газа началась операция против этой палестинской группировки.
С ноября 2023 года в результате этих ударов в Красном море были затоплены два судна. Хуситы бездоказательно утверждают, что пытаются поразить только корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией.
В ответ на действия хуситов США, Великобритания и еще 12 государств начали операцию по защите судоходства в Красном море, через которое проходят важные торговые маршруты.
В субботу израильские военные заявили, что не смогли сбить запущенную из Йемена ракету, и она попала в один из парков Тель-Авива. Экстренные службы Израиля сообщили, что легкие ранения получили 16 человек, которые пострадали от осколков разбитых окон. Еще 14 человек были ранены, когда пытались скрыться в убежищах.
Представитель хуситов утверждает, что этот удар был нанесен сверхзвуковой ракетой.
В начале этой недели Израиль нанес несколько ударов по целям хуситов, в том числе он сообщил о поражении портов и энергетической инфраструктуры в Сане. Хуситские источники говорят, что в результате удара были убиты девять человек, пишет Би-би-си.
Хуситы обещают продолжать свои удары до окончания войны в Газе.