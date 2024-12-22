Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил чемпионские пояса. „Посвящаю всем матерям Украины“

Боксеры начали бой сдержанно: Усик пытался дезориентировать соперника быстрыми движениями, но Фьюри успевал следить за маневрами украинца. Концовка второго раунда оказалась непростой для Александра – он пропустил неприятный удар от британца.

В следующих раундах Усик предпринимал попытки прорвать оборону Фьюри, но основные удары приходились в корпус, который британец искусно защищал. Лишь в четвёртом раунде Александр смог достать соперника мощным ударом слева, после чего Тайсон активизировался.

Шестой раунд явно остался за Усиком: его левая рука снова сыграла ключевую роль, оставив Фьюри с заметным синяком под глазом.

Тайсон начал отставать по активности, выбрасывая значительно меньше ударов, в то время как Усик выглядел собраннее и точнее.

В последних раундах украинец продолжал доминировать, уверенно контролируя ситуацию на ринге. Хотя борьба оставалась равной, Усик попадал чаще и точнее. Финальная трехминутка не принесла сюрпризов: Тайсон не смог предложить ничего нового, и судейские оценки стали решающим фактором исхода боя.

Александр Усик во второй раз подряд одержал победу над Тайсоном Фьюри, на этот раз единогласным решением судей — 116:112. Таким образом, украинский чемпион успешно защитил свои титулы WBA, WBO и WBC.

„Я победил. Сегодня важный день для меня — мои сыновья также одержали победы в своих поединках по дзюдо. Они сказали мне: „Папа, ты следующий“. Я ответил: „Хорошо“. Хочу посвятить эту победу своей мамочке, которая много лет за меня переживает, и всем матерям Украины“, — отметил Усик после боя.

Напомним, что их первая встреча состоялась в мае 2024 года, когда Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Для британца то поражение стало первым в его профессиональной карьере.

По данным западных СМИ, за первый бой Усик и Фьюри разделили $150 млн в соотношении 70/30 в пользу Тайсона: он заработал $105 млн, а Александр — $45 млн.