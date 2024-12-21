ФОТО | В субботу людей на Петровской площади в Нарве стало еще больше. Таких очередей у погранпункта не было с лета

Накануне люди в очереди долго решали, как поступить, чтобы утром пройти границу в том же порядке, в котором оказались в очереди перед закрытием. Идею одного из ожидающих с уникальными восьмизначными кодами не поддержали, были попытки фотографироваться и снимать людей в очереди на видео, но организоваться стоявшим не удалось, поэтому с утра 21 декабря пришлось придумывать все заново.

По словам автора вчерашней идеи с восьмизначными кодами, Александра из Финляндии, утром снова были конфликты, но, к счастью, обошлось без драк. Он объясняет, что утром люди, которые накануне отказались от системы с уникальными номерами, вставали в очередь в том порядке, в котором пришли, „кто как помнит, где стоял“. „Естественно, там были какие-то конфликты, кто-то говорил - вы здесь не стояли, в общем, все, как обычно, хотя вечером говорили, что снимем все на видео, но с утра там этих видео никто не нашел, потому что человека, который их снимал, не было“, - объясняет мужчина. По его словам, с утра была полиция: „Просила не скандалить, но в организацию очереди не вмешивалась“.

На 12:00 вереница людей на Петровской площади протянулась дальше надписи „Narva“. По оценке корреспондента RusDelfi, такой очереди не было с лета. С утра 21 декабря, как и в предыдущие дни, автобусы исправно прибывают к погранпункту, но те, кто приезжает первыми утренними рейсами, оказываются в очереди уже далеко не первыми - как и те, кто приходит за полчаса до открытия погранпункта.