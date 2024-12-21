ФОТО | В субботу людей на Петровской площади в Нарве стало еще больше. Таких очередей у погранпункта не было с лета(30)
Вчера, 20 декабря, после закрытия погранпункта в Нарве в 23:00 на улице осталось более сотни человек. Утром 21 декабря очередь на погранпункт стала еще длиннее, и не только по сравнению с предыдущим днем — по оценке корреcпондента RusDelfi, таких очередей не было с лета.
Накануне люди в очереди долго решали, как поступить, чтобы утром пройти границу в том же порядке, в котором оказались в очереди перед закрытием. Идею одного из ожидающих с уникальными восьмизначными кодами не поддержали, были попытки фотографироваться и снимать людей в очереди на видео, но организоваться стоявшим не удалось, поэтому с утра 21 декабря пришлось придумывать все заново.
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По словам автора вчерашней идеи с восьмизначными кодами, Александра из Финляндии, утром снова были конфликты, но, к счастью, обошлось без драк. Он объясняет, что утром люди, которые накануне отказались от системы с уникальными номерами, вставали в очередь в том порядке, в котором пришли, „кто как помнит, где стоял“. „Естественно, там были какие-то конфликты, кто-то говорил - вы здесь не стояли, в общем, все, как обычно, хотя вечером говорили, что снимем все на видео, но с утра там этих видео никто не нашел, потому что человека, который их снимал, не было“, - объясняет мужчина. По его словам, с утра была полиция: „Просила не скандалить, но в организацию очереди не вмешивалась“.
На 12:00 вереница людей на Петровской площади протянулась дальше надписи „Narva“. По оценке корреспондента RusDelfi, такой очереди не было с лета. С утра 21 декабря, как и в предыдущие дни, автобусы исправно прибывают к погранпункту, но те, кто приезжает первыми утренними рейсами, оказываются в очереди уже далеко не первыми - как и те, кто приходит за полчаса до открытия погранпункта.
„Надеемся сегодня пройти, но надежды мало, - признается женщина в середине очереди, которая едет из Австрии и стоит с сыном лет 16. - Люди стоит по 12 часов, некоторые говорят, что в три часа (ночи - прим. ред.) встали и до сих пор стоят в очереди“. Думает о том, что нужно бронировать номер в отеле, чтобы переночевать, хотя накануне им уже пришлось провести ночь в Таллинне после перелета. Ее соседка едет из Голландии, и у нее дорога тоже длится уже второй день.
Стоящие в очереди по состоянию на полдень отмечали, что пока все „дружно, цивилизованно, все разговаривают“. „Все дружелюбные, все дают отойти в туалет, поесть, пускают обратно, ничего серьезного не происходит“, - отмечает одна из женщин. Единственная жалоба - выхлопные газы от машин, в которых греются люди неподалеку от очереди. Людей, предлагающих за деньги купить места в очереди поближе к погранпункту, наши собеседники не заметили.
Напомним, что очередь на погранпункт стала длиннее обычного (после сезона летних отпусков, летом очереди также были длинными - ред.) с 14 декабря, очевидно, в преддверии праздников. 19 декабря в процесс ожидания времени захода на погранпункт вмешалась полиция, так как ее часто вызывали из-за конфликтов между людьми. После этого очередь стала двигаться быстрее, но утром 20 декабря вновь вдоль Петровской площади выстроилось много людей. Несмотря на то, что полиции удалось почти полностью пресечь продажу мест, из-за большого количества желающих поехать в Россию, после закрытия погранпункта более сотни людей остались на улице. И судя по прогнозам, эти очереди будут дальше увеличиваться.
Уже к концу сентября на погранпункте в Нарве все 16 часов работы, с 7:00 до 23:00 проводился полный контроль людей и вещей, что повлияло на время ожидания в очереди. Пропускная способность Нарвского погранпункта сократилась примерно на 30% уже в августе, когда такие проверки только начали вводиться. Это связано с тем, что люди, которые едут с багажом, должны все доставать из чемоданов, сотрудники погранпункта внимательно проверяют все вещи у каждого пересекающего границу. Поэтому таможенно-налоговый департамент рекомендует по возможности ехать с минимальным количеством вещей, для того, чтобы переход занял меньше времени, и не везти большое количество подарков, потому что может оказаться, что часть из них невозможно провезти через границу из-за санкций.