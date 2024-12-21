Проанализированы данные бортовых самописцев упавшего в Вильнюсе самолета

Самолет Boeing 737-476 компании Swiftair разбился недалеко от Вильнюсского аэропорта рано утром 25 ноября. Крушение попало на видео:

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На месте аварии были обнаружены бортовые самописцы. Представитель отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции и полиция доставили их в Немецкое федеральное бюро расследования аварий самолетов. Данные обоих самописцев были считаны в лаборатории этого бюро. В данных, которые фиксируют показатели полета, было много технических параметров. Второй самописец фиксировал разговоры в кабине пилотов и фоновые звуки.

Благодаря данным первого самописца удалось воссоздать траекторию полета самолета.

По данным отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции полученная для исследования информация еще раз доказывает, что во время крушения не было никаких признаков вмешательства извне.

Инцидент по-прежнему расследует Международная группа расследования безопасности, в состав которой входят эксперты из Испании, Германии и США. Из-за этого инцидента расследование начала и Генпрокуратура, поэтому дополнительная информация будет представлена только тогда, когда ее публикация не помешает завершению расследования.

Крушение самолета

25 ноября утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL.

Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника. По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, самолет упал во двор двухэтажного жилого дом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Другой пилот скончался (по данным портала LRT - это гражданин Испании). Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших. Всего на борту было 4 человека - два пилота и два сотрудника DHL.