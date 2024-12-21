Проанализированы данные бортовых самописцев упавшего в Вильнюсе самолета(2)
Исследование безопасности, проведенное отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции Литвы, подтверждает, что после анализа данных бортовых самописцев Boeing 737-476, не было установлено никаких признаков незаконного вмешательства, пишет литовский Delfi.
Самолет Boeing 737-476 компании Swiftair разбился недалеко от Вильнюсского аэропорта рано утром 25 ноября. Крушение попало на видео:
На месте аварии были обнаружены бортовые самописцы. Представитель отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции и полиция доставили их в Немецкое федеральное бюро расследования аварий самолетов. Данные обоих самописцев были считаны в лаборатории этого бюро. В данных, которые фиксируют показатели полета, было много технических параметров. Второй самописец фиксировал разговоры в кабине пилотов и фоновые звуки.
Благодаря данным первого самописца удалось воссоздать траекторию полета самолета.
По данным отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции полученная для исследования информация еще раз доказывает, что во время крушения не было никаких признаков вмешательства извне.
Инцидент по-прежнему расследует Международная группа расследования безопасности, в состав которой входят эксперты из Испании, Германии и США. Из-за этого инцидента расследование начала и Генпрокуратура, поэтому дополнительная информация будет представлена только тогда, когда ее публикация не помешает завершению расследования.
Крушение самолета
25 ноября утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL.
Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника. По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, самолет упал во двор двухэтажного жилого дом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Другой пилот скончался (по данным портала LRT - это гражданин Испании). Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших. Всего на борту было 4 человека - два пилота и два сотрудника DHL.
„Да, у нас есть одна подтвержденная смерть. Двоих членов экипажа вытащили с признаками жизни, ищем еще одного“, – сообщил Elta руководитель ДПОС Ренатас Пожела. „Повезло, что самолет попал не в дом, а во двор“, – добавил Пожела.
Самолет летел из Лейпцига, его оператор - компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет. Представитель DHL в Литве сообщил, что компания расследует обстоятельства происшествия. По словам Аушры Руткаускене, самолет регулярно перевозил грузы бизнес-клиентов и частных лиц, и в нем не было ничего, что могло бы вызвать подозрения.
В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.