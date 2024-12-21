На чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдет в Таллинне, примут участие Нина Петрыкина и братья Селевко

Критерии для попадания на чемпионат Европы были чётко установлены в начале сезона, и состав сборной не стал неожиданностью. На участие в чемпионате Европы квалифицировались фигуристы, которые набрали наибольшее количество баллов в короткой и произвольной программах на двух этапах серий ISU Challenger или GP. Эстонию на чемпионате Европы будут представлять Нина Петрыкина в женском одиночном катании и братья Александер и Михаил Селевко в мужском одиночном катании, где Эстония может быть представлена двумя спортсменами, как сообщает Эстонский союз конькобежцев (EUL).

Нина Петрыкина, которая не смогла участвовать в прошлом чемпионате Европы из-за травмы ноги, в этом сезоне набрала 187,57 балла, что всего на 7 баллов меньше её личного рекорда. Максимальные баллы она набрала на турнире ISU Challenger в Ницце, где завоевала серебряную медаль. На этапе GP в Финляндии она заняла седьмое место и также показала свой лучший результат в произвольной программе на этом турнире.

В мужской категории наилучшие результаты в этом сезоне показал младший из братьев, Михаил Селевко. В начале декабря на турнире в Загребе он установил новый личный рекорд, набрав 245,06 балла и выиграв свой первый титул на соревнованиях серии ISU Challenger. Также он поднялся на пьедестал в Ницце, заняв третье место.

Александр Селевко, завоевавший серебро на прошлом чемпионате Европы, набрал 234,56 балла за сумму двух программ в этом сезоне, что позволило ему занять второе место на турнире в Загребе, уступив брату. Этот результат на 22 балла меньше, чем его личный рекорд, установленный на прошлом чемпионате Европы. На этапах GP во Франции и Финляндии Александр Селевко занял седьмое место.

В чемпионате Эстонии в мужском одиночном катании третий год подряд победу одержал Михаил Селевко, набрав в сумме 260,92 балла. Его старший брат Александр финишировал вторым с результатом 240,77 балла. Бронзу завоевал Арлет Леванди с 228,10 балла.