„Если утром будут драки, границу закроем“. После 23:00 у погранпункта в Нарве люди не могли договориться: ночевать на площади или раздать номерки(4)
После закрытия погранпункта в Нарве в 23:00 на улице осталось более сотни человек. Восемь полицейских сначала поговорили с людьми, потом сдвинули очередь подальше от входа и лентой оградили часть территории. Активный финн предложил раздать всем людям в очереди номерки, которые он заранее подготовил в количестве 600 штук. Не все согласились с этой идеей. Интересно, что его предложение активно поддержали несколько местных человек. Продавцы мест в очереди? Неизвестно. Корреспондент RusDelfi провел 40 минут у границы, но решения, как поступить, чтобы утром честно выстроиться снова и спокойно перейти границу, к этому времени не нашлось.
„Нам полиция сказала, что мы можем и номерки раздавать, и списки писать, и просто встать без всяких записей, ночевать здесь можем, они нас организовывать не будут, но мы должны договориться, как действуем, а если будут конфликты, драки, то они просто закроют границу, поэтому, надеюсь, что мы все сможем договориться“, - рассказывает женщина, которая дисциплинированно стоит в очереди, примерно в ее серединке, и ждет, когда сможет взять номерок. Она тепло одета - зимние меховые варежки, теплая шапка, от дождя - дождевик. В очереди она стоит с шести вечера. Люди перед ней, кто поактивнее и побеспокойнее, собрались вокруг мужчины, который предложил идею раздать всем номерки со специальным кодом. Его предложение в том, что все возьмут себе номерки в порядке очереди, если вдруг кто-то уже увез детей греться в отель или съемную квартиру, то то они будут показывать паспорт, чтобы провести их с собой. Звучит много возражений, они обсуждаются. Часть очереди стоит и спокойно ждет.
„Глупость какая-то, - высказывает свое мнение женщина, она примерно с часу дня заняла место и ждала, когда сможет перейти. - Вот сейчас номерок взял мужчина, который стоял после меня, а я что, толкать всех буду? Муж отошел в туалет, если мы возьмем разные, то придется ждать друг друга? А если сейчас кто-то возьмет себе больше номерков?“ Она видит мужа и идет говорить ему, что идея с номерками дурацкая и придется ночевать на площади. Они начинают обсуждать, кто из их компании поедет сразу в отель греться и ужинать, а кто останется и сменит их в отеле через пару часов. Они намерены караулить свои места всю ночь.
Идею с номерками активно продвигают двое местных мужчин. Они громче самого финна рассказывают о ней. Зная, как ловко некоторые нарвитяне продают места в очереди за десятки евро, закрадывается мысль, что, возможно, финн „не настоящий“. Но финн выглядит солидно, прилично одет, говорит убедительно. Может быть, эти двое мужчин уже успели придумать новую схему, как с номерками суметь продать места?
Молодой человек, увидев диктофон в руках корреспондента, подходит сообщить, что узнал нескольких местных людей. По его словам, они часто переносят вещи через границу. Он указывает сначала на двоих мужчин, затем на молодого человека и еще на одного. Он просит написать, чтобы люди из очереди, когда видят, что кто-то продает место, говорили бы об этом полиции. Разговор слышит женщина в белом пуховике и дождевике, она подходит сказать, что и днем, а она стоит с двух часов, ходила женщина, которая предлагала за деньги встать в очереди поближе ко входу, но на нее уже не реагировали: и дождь, и усталость, и все равно у входа полиция, а люди будут ругаться, если перед ними встанет „чужой“.
Женщина лет сорока пяти, которая устала стоять в эпицентре обсуждения, переспрашивает у полицейского, нормальная ли это идея с номерками, а если номерка не будет, но она же стояла, как быть? В это время полицейские выстраиваются в линию, почти плечо к плечу, начинают сдвигать людей за ограждение, чтобы отметить лентой место, куда заходить нельзя. Один из полицейских на этонском комментирует вопрос женщины, другой полицейский на русском, выслушав его, отвечает, что они не будут принимать решения за людей, как они поступят, так и будет, но важно, чтобы утром, когда приедет автобус и из него выйдут пассажиры, не случилось бы драк и других конфликтов. „Договаривайтесь сами“, - заключает полицейский. И все участники его команды отходят к дверям погранпункта.
Компания из двух женщин, прибывших из Латвии, рассказывает, что была еще идея всем встать и сфотографироваться, чтобы утром также по фото выстроиться и показать тем, кто приедет утром на автобусе, что они уже с вечера стоят. На вопрос, неужели все люди готовы фотографироваться, одна женщина нервно смеется и отвечает, что уже раздеться догола готова, если ее сразу же пропустят. Она ждет с 12 часов дня и сильно замерзла, а если идей нормальных нет, то, по ее словам, придется находиться на площади всю ночь. „У нас адреналин, но он закончится, не представляю, в каком состоянии приеду к родным после этого“, - говорит женщина и убегает обсуждать идею с номерками. Другая женщина, которой не хочется ничего обсуждать, рассказывает, что некоторые из пассажиров автобуса, на котором она приехала, договаривались с водителем, что пока он ждет, они могут заходить погреться, но уже лучше ехать в отель, а завтра приходить к пяти утра и ждать снова.
„Кому нужно место в хостеле?“ - это к людям обращаются молодые ребята. Желающих нет. Потом подходит мужчина и сообщает, что у него в машине есть еще два места, может взять желающих доехать до Койдула, чтобы там переходить границу.
Другой автомобиль на шесть мест, которые заняты, уже готов отъезжать от площади до Койдула. Стоимость поездки - 70 евро.
„Там хотя бы круглосуточно работает граница, а здесь неясно, мы не можем договориться, вдруг утром еще и закроют границу“, - говорит молодой человек, который вместе со своей девушкой сидит в этом автомобиле.
В 23:40 вынужденные проводить ночь в Нарве люди по-прежнему не пришли к одному решению. Но многие люди с чемоданами или с небольшими рюкзаками разъзжаются на такси. Если посмотреть сайт booking.com, то можно увидеть, что номера в Нарвских отелях еще есть - от 50 евро, но в основном оставшиеся предложения - от 80 евро. И приписка: „ на нашем сайте остался один номер по такой цене“.
Напомним, что очередь на погранпункт стала длиннее обычного (после сезона летних отпусков, летом очереди также были динными - ред.) с 14 декабря, очевидно, в преддверии праздников. 19 декабря в процесс ожидания времени захода на погранпункт вмешалась полиция, так как ее часто вызывали из-за конфликтов между людьми. После этого очередь стала двигаться быстрее, но утром 20 декабря вновь вдоль Петровской площади выстроилось много людей. И несмотря на то, что полиции удалось почти полностью пресечь продажу мест, из-за большого количества желающих поехать в Россию, после закрытия погранпункта более сотни людей остались на улице.