„Если утром будут драки, границу закроем“. После 23:00 у погранпункта в Нарве люди не могли договориться: ночевать на площади или раздать номерки

„Нам полиция сказала, что мы можем и номерки раздавать, и списки писать, и просто встать без всяких записей, ночевать здесь можем, они нас организовывать не будут, но мы должны договориться, как действуем, а если будут конфликты, драки, то они просто закроют границу, поэтому, надеюсь, что мы все сможем договориться“, - рассказывает женщина, которая дисциплинированно стоит в очереди, примерно в ее серединке, и ждет, когда сможет взять номерок. Она тепло одета - зимние меховые варежки, теплая шапка, от дождя - дождевик. В очереди она стоит с шести вечера. Люди перед ней, кто поактивнее и побеспокойнее, собрались вокруг мужчины, который предложил идею раздать всем номерки со специальным кодом. Его предложение в том, что все возьмут себе номерки в порядке очереди, если вдруг кто-то уже увез детей греться в отель или съемную квартиру, то то они будут показывать паспорт, чтобы провести их с собой. Звучит много возражений, они обсуждаются. Часть очереди стоит и спокойно ждет.

„Глупость какая-то, - высказывает свое мнение женщина, она примерно с часу дня заняла место и ждала, когда сможет перейти. - Вот сейчас номерок взял мужчина, который стоял после меня, а я что, толкать всех буду? Муж отошел в туалет, если мы возьмем разные, то придется ждать друг друга? А если сейчас кто-то возьмет себе больше номерков?“ Она видит мужа и идет говорить ему, что идея с номерками дурацкая и придется ночевать на площади. Они начинают обсуждать, кто из их компании поедет сразу в отель греться и ужинать, а кто останется и сменит их в отеле через пару часов. Они намерены караулить свои места всю ночь.

Идею с номерками активно продвигают двое местных мужчин. Они громче самого финна рассказывают о ней. Зная, как ловко некоторые нарвитяне продают места в очереди за десятки евро, закрадывается мысль, что, возможно, финн „не настоящий“. Но финн выглядит солидно, прилично одет, говорит убедительно. Может быть, эти двое мужчин уже успели придумать новую схему, как с номерками суметь продать места?