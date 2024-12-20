„Это сенсационная новость!“. Фигуристам из России и Беларуси разрешат участвовать в Олимпиаде

В марте 2022 года спортсменам из стран-агрессоров запретили участвовать в соревнованиях под эгидой ISU. Однако теперь Международный союз конькобежцев разрешил России и Беларуси заявить по одному спортсмену в каждой дисциплине фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека для участия в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милан-Кортине.