Другие виды
20.12.2024, 19:20

„Это сенсационная новость!“. Фигуристам из России и Беларуси разрешат участвовать в Олимпиаде

 
Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в Пекине. Вероятно, спортсмены из России смогут участвовать в крупных турнирах, включая квалификационные соревнования на зимние Олимпийские игры 2026 года.
Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в Пекине. Вероятно, спортсмены из России смогут участвовать в крупных турнирах, включая квалификационные соревнования на зимние Олимпийские игры 2026 года.
ФОТО: SEBASTIEN BOZON / AFP | Scanpix

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что спортсмены из России и Беларуси получат возможность участвовать в квалификационных соревнованиях за право выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милан-Кортине.

В марте 2022 года спортсменам из стран-агрессоров запретили участвовать в соревнованиях под эгидой ISU. Однако теперь Международный союз конькобежцев разрешил России и Беларуси заявить по одному спортсмену в каждой дисциплине фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека для участия в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милан-Кортине.

Это означает, что спортсмены из стран-агрессоров остаются недопущенными к участию в чемпионатах текущего сезона. Однако в следующем сезоне они получат возможность выступить на отдельных этапах Кубка мира и в квалификационных соревнованиях.

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