20.12.2024, 19:20
„Это сенсационная новость!“. Фигуристам из России и Беларуси разрешат участвовать в Олимпиаде
ФОТО: | Scanpix
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что спортсмены из России и Беларуси получат возможность участвовать в квалификационных соревнованиях за право выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милан-Кортине.
В марте 2022 года спортсменам из стран-агрессоров запретили участвовать в соревнованиях под эгидой ISU. Однако теперь Международный союз конькобежцев разрешил России и Беларуси заявить по одному спортсмену в каждой дисциплине фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека для участия в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милан-Кортине.
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