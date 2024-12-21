Шок и кризис. В 2025 году эксперты ждут падения российской экономики

Однако, уже в четверг 19 декабря, российский лидер сменил тон на мажорный и в ходе „прямой линии“, другого пропагандистского телешоу, многочасового общения со специально подобранными журналистами и „простыми россиянами“. „С экономикой в целом, в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, развиваемся не смотря ни на что, не смотря на ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас“, - начал Путин свое выступление и стал пересказывать официальную статистику, согласно которым российская экономика растет чуть ли не быстрее мировой. Вся вступительная часть „прямой линии“ была посвящена экономике и многие вопросы от граждан тоже. На все из них Путин давал успокаивающие ответы.