Шок и кризис. В 2025 году эксперты ждут падения российской экономики
„6,3 процента ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности... Повышать до бесконечности эти расходы мы не можем“, - это не выступление российского оппозиционера, а заявление Владимира Путина. Он сделал его 16 декабря в Москве на большом пропагандистском телешоу - „расширенной коллегии Минобороны РФ“. Похоже, даже Путин начинает понимать, что состояние российской экономики не позволит вести войну бесконечно. Эксперты гораздо более пессимистичны - они ожидают в следующем году „неизбежного“ системного кризиса, пишет Delfi.lv.
Обеспокоенность Путина высокими военными расходами резко контрастирует с общим агрессивным тоном „расширенной коллегии“. Так, министр обороны Андрей Белоусов пригрозил НАТО войной, а сам Путин хвастался успехами российской армии по захвату украинской территории. Однако свое выступление перед генералами Путин закончил на невеселой ноте.