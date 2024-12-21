Мнение
21.12.2024, 10:50

Шок и кризис. В 2025 году эксперты ждут падения российской экономики

 
Заработать на военных заказах невозможно.
Мужчина проходит мимо табло, показывающего курсы обмена валют доллара США и евро по отношению к российскому рублю в Москве, 22.11.2024
Мужчина проходит мимо табло, показывающего курсы обмена валют доллара США и евро по отношению к российскому рублю в Москве, 22.11.2024
ФОТО: IMAGO/Sergey Bobylev | Scanpix

„6,3 процента ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности... Повышать до бесконечности эти расходы мы не можем“, - это не выступление российского оппозиционера, а заявление Владимира Путина. Он сделал его 16 декабря в Москве на большом пропагандистском телешоу - „расширенной коллегии Минобороны РФ“. Похоже, даже Путин начинает понимать, что состояние российской экономики не позволит вести войну бесконечно. Эксперты гораздо более пессимистичны - они ожидают в следующем году „неизбежного“ системного кризиса, пишет Delfi.lv.

Обеспокоенность Путина высокими военными расходами резко контрастирует с общим агрессивным тоном „расширенной коллегии“. Так, министр обороны Андрей Белоусов пригрозил НАТО войной, а сам Путин хвастался успехами российской армии по захвату украинской территории. Однако свое выступление перед генералами Путин закончил на невеселой ноте.

Однако, уже в четверг 19 декабря, российский лидер сменил тон на мажорный и в ходе „прямой линии“, другого пропагандистского телешоу, многочасового общения со специально подобранными журналистами и „простыми россиянами“. „С экономикой в целом, в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, развиваемся не смотря ни на что, не смотря на ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас“, - начал Путин свое выступление и стал пересказывать официальную статистику, согласно которым российская экономика растет чуть ли не быстрее мировой. Вся вступительная часть „прямой линии“ была посвящена экономике и многие вопросы от граждан тоже. На все из них Путин давал успокаивающие ответы.

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