Правда ли, что под Курском погиб последний представитель кереков — коренного народа России?

Авторы постов о смерти Таймагыра уточняли, что он был последним кереком на планете, его народ истребили русские, а он умер за них. Многие предположили, что мужчина мог погибнуть во время так называемого мясного штурма. 810-я отдельная бригада морской пехоты, в которой якобы служил Таймагыр, действительно участвует в боях в Курской области, куда в августе вошли ВСУ. Более того, как выяснило издание „Вёрстка“, в ходе боевых действий в этом российском регионе самые большие потери понесло именно это подразделение. Журналисты пришли к такому выводу, изучив объявления о пропавших без вести бойцах в специализированных группах во „ВКонтакте“ с августа по ноябрь 2024 года. По результатам расследования упоминания об исчезновении бойцов 810‑й бригады встречались как минимум в три раза чаще по сравнению с другими подразделениями российской армии. Из более чем 350 пропавших под Курском военнослужащих, чьи личные данные удалось подтвердить, больше 70 служили в 810-й бригаде. В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин особо отметил морпехов из этого подразделения, которые героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области.