Правда ли, что под Курском погиб последний представитель кереков — коренного народа России?
В декабре 2024 года в СМИ и соцсетях появилось фото могилы Ивана Таймагыра — якобы погибшего в боях в Курской области последнего представителя народа кереков. Мы проверили достоверность этой информации.
Сообщения о смерти последнего керека начали распространяться в соцсетях 9 декабря. Сотни Telegram-каналов написали, что Иван Таймагыр погиб ещё в сентябре в Курской области и с его смертью завершилась личная история уникального палеоазиатского народа, находящегося на грани исчезновения. Историю подхватили такие издания, как „Газета.ru“, „Радио Свобода“, „Царьград“, „Вечерняя Москва“, а также украинские, казахстанские и независимые белорусские СМИ. Похожие посты появились в соцсетях „ВКонтакте“, X и Facebook. Фотографией могилы Ивана Таймагыра в своих каналах и блогах поделились публицисты Александр Невзоров и Дмитрий Гордон, главный редактор украинского издания „Цензор.Нет“ Юрий Бутусов, глава фонда „Русь сидящая“ Ольга Романова и др.
Согласно вирусным постам, Иван Таймагыр, служивший в 810-й отдельной бригаде морской пехоты ВС РФ, погиб 13 сентября 2024 года в Курской области. Как утверждают Telegram-каналы, он был последним представителем кереков — народа, живущего на Чукотке. По результатам переписи населения 2010 года кереки оказались одним из самых малочисленных народов России — к этому этносу себя отнесли всего четыре человека.
Авторы постов о смерти Таймагыра уточняли, что он был последним кереком на планете, его народ истребили русские, а он умер за них. Многие предположили, что мужчина мог погибнуть во время так называемого мясного штурма. 810-я отдельная бригада морской пехоты, в которой якобы служил Таймагыр, действительно участвует в боях в Курской области, куда в августе вошли ВСУ. Более того, как выяснило издание „Вёрстка“, в ходе боевых действий в этом российском регионе самые большие потери понесло именно это подразделение. Журналисты пришли к такому выводу, изучив объявления о пропавших без вести бойцах в специализированных группах во „ВКонтакте“ с августа по ноябрь 2024 года. По результатам расследования упоминания об исчезновении бойцов 810‑й бригады встречались как минимум в три раза чаще по сравнению с другими подразделениями российской армии. Из более чем 350 пропавших под Курском военнослужащих, чьи личные данные удалось подтвердить, больше 70 служили в 810-й бригаде. В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин особо отметил морпехов из этого подразделения, которые героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области.
Однако информация о смерти Ивана Таймагыра не соответствует действительности. Обратный поиск по фотографии могильного столба, которую обычно прикладывали к вирусной новости, показал, что мужчина на снимке — Баир Чинавлев из Бурятии, который был мобилизован в сентябре 2022 года. В апреле 2024 года, если верить администрации Баунтовского эвенкийского района, он получил медаль „За боевые отличия“. Тогда же украинские активисты внесли военнослужащего в базу „Миротворец“. Чинавлев погиб в ноябре 2024 года в Донбассе, о чём 4 декабря сообщили власти того же Баунтовского эвенкийского района. „Проверено“ не удалось найти в открытых источниках подтверждения, что мужчина был кереком и участвовал в боях в Курской области. Тем не менее его фотографию использовали для создания изображения на надгробии Ивана Таймагыра, а биография „последнего керека“, скорее всего, выдумана.
Первым ложную информацию опубликовала в группе „Малые народы России“ пользовательница „ВКонтакте“ Надежда Ивановна 8 декабря 2024 года в 17:42 по московскому времени. На момент написания этого разбора аккаунт заблокирован, но, судя по сделанной 10 декабря архивной копии, в профиле пользовательницы было всего две записи, опубликованные в марте и мае этого года. 10 декабря в качестве родного города Надежды Ивановны была указана столица Чукотского автономного округа Анадырь, но в копии от 8 ноября 2024 года (тогда пользовательницу звали Надя Миронова) в той же графе значился Белгород. 9 декабря скриншот поста Надежды Ивановны опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов, и уже его публикация в канале на 375 000 подписчиков послужила главным источником для дальнейшего распространения фейка.
Таким образом, история о гибели представителя кереков в ходе боевых действий в Курской области не подтверждается никакими достоверными источниками. Скорее всего, биография этого человека была придумана. А использованная в качестве доказательства фотография его могилы создана с помощью графического редактора на основе снимка бурятского морпеха, который погиб в Донбассе несколькими неделями ранее.
Итог: Фейк