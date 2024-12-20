Футбол
20.12.2024, 12:15

Повреждение футбольного холла в Нарве можно было предотвратить. Город сэкономил деньги на защите оборудования

 
Пневмохолл в Нарве временно не работал 16 декабря из-за повреждения, вызванного снегопадом
Пневмохолл в Нарве временно не работал 16 декабря из-за повреждения, вызванного снегопадом
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

В понедельник в Нарве частично просел купол нового пневмохолла из-за накопившегося снега, так как воздушные агрегаты не были защищены от воздействия погодных условий. Городская управа указывает на недочёты проектировщика, однако сама отказалась финансировать защиту труб.

По словам Андрей Шилина, директора Нарвского спортивного центра, ЧП можно назвать строительным. Он объяснил, что снег, съезжая с крыши на сторону, где расположены основные воздушные агрегаты пневмохолла, повредил воздушный короб, по которому подается воздух. Образовался зазор, воздух поступал не в здание, а выходил на улицу.

Слова Шилина подтвердил заместитель мэра Нарвы Олег Карпиков, который отметил, что это ошибка проектировщика, так как тот не учел погодные условия и их последствия. „Я как раз год назад говорил, что это слабое место, может, как-то нужно защитить, но мне сказали, что это не нужно. Теперь вот это случилось, и теперь будем исправлять“, — сказал он.

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