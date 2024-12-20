20.12.2024, 12:15
Повреждение футбольного холла в Нарве можно было предотвратить. Город сэкономил деньги на защите оборудования
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в Нарве частично просел купол нового пневмохолла из-за накопившегося снега, так как воздушные агрегаты не были защищены от воздействия погодных условий. Городская управа указывает на недочёты проектировщика, однако сама отказалась финансировать защиту труб.
По словам Андрей Шилина, директора Нарвского спортивного центра, ЧП можно назвать строительным. Он объяснил, что снег, съезжая с крыши на сторону, где расположены основные воздушные агрегаты пневмохолла, повредил воздушный короб, по которому подается воздух. Образовался зазор, воздух поступал не в здание, а выходил на улицу.
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