Повреждение футбольного холла в Нарве можно было предотвратить. Город сэкономил деньги на защите оборудования

По словам Андрей Шилина, директора Нарвского спортивного центра, ЧП можно назвать строительным. Он объяснил, что снег, съезжая с крыши на сторону, где расположены основные воздушные агрегаты пневмохолла, повредил воздушный короб, по которому подается воздух. Образовался зазор, воздух поступал не в здание, а выходил на улицу.

Слова Шилина подтвердил заместитель мэра Нарвы Олег Карпиков, который отметил, что это ошибка проектировщика, так как тот не учел погодные условия и их последствия. „Я как раз год назад говорил, что это слабое место, может, как-то нужно защитить, но мне сказали, что это не нужно. Теперь вот это случилось, и теперь будем исправлять“, — сказал он.