Мнение
20.12.2024, 14:25

Ученик гимназии о реформе образования: нервные клетки учителя стоят больше, чем его нынешняя зарплата

 
Соглашение об образовании нужно для спасения репутации Кристины Каллас
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

Моя мама работает учителем русского языка в двух школах. Только благодаря такому совмещению она получает среднюю учительскую зарплату. Одна из школ находится рядом с домом, вторая — на другом конце города. Мне кажется, у меня бы не хватило воли и упорства так совмещать работу. Серьёзная нагрузка на учителей — большая проблема, которая требует внимания министерства образования и решений на правительственном уровне, пишет гражданский активист и публицист Андрей Терехов.

Надежды учителей обмануты

Проблемы в сфере образования Эстонии существуют уже много лет. Недавно министерство начало работу с соглашением об образовании, которое было представлено как большая победа, но на деле оказалось совершенно сырым документом, не отражающим реалий. В нем нет ничего о низких зарплатах, высокой нагрузке и дефиците учителей, хотя именно на эти проблемы должен был быть сделан фокус.

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