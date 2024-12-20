Ученик гимназии о реформе образования: нервные клетки учителя стоят больше, чем его нынешняя зарплата

Надежды учителей обмануты

Проблемы в сфере образования Эстонии существуют уже много лет. Недавно министерство начало работу с соглашением об образовании, которое было представлено как большая победа, но на деле оказалось совершенно сырым документом, не отражающим реалий. В нем нет ничего о низких зарплатах, высокой нагрузке и дефиците учителей, хотя именно на эти проблемы должен был быть сделан фокус.