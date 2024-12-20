20.12.2024, 14:25
Ученик гимназии о реформе образования: нервные клетки учителя стоят больше, чем его нынешняя зарплата
Соглашение об образовании нужно для спасения репутации Кристины Каллас
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Моя мама работает учителем русского языка в двух школах. Только благодаря такому совмещению она получает среднюю учительскую зарплату. Одна из школ находится рядом с домом, вторая — на другом конце города. Мне кажется, у меня бы не хватило воли и упорства так совмещать работу. Серьёзная нагрузка на учителей — большая проблема, которая требует внимания министерства образования и решений на правительственном уровне, пишет гражданский активист и публицист Андрей Терехов.