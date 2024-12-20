МНЕНИЕ | Если бы Гитлер провел пресс-конференцию, она бы не отличалась от выступления Путина

Путин, конечно, не просто социопат. Он в такой стадии распада личности, что не может контролировать то, что говорит. Открывая вчерашнюю пресс-конференцию, он пошутил что русские, мол, не могут без „движухи“ и потому начали войну. За три года русско-украинской войны убиты сотни тысяч людей, мирных украинцев и солдат с обеих сторон, разрушены, стёрты с лица земли десятки городов и сёл. Но социопату кажется, что шутки про войну смешны.

Гитлер не давал больших пресс-конференций в последние годы войны, а под самый конец и вовсе встречался только с очень ограниченным кругом людей. Но если бы он вылез на публику, провел пресс-конференцию, я уверен, что примерно это бы мы и увидели. Выдуманные цифры, неспособность понять даже самые простые вопросы, не вписывающиеся в собственную картину мира (как вопрос про провал в Сирии сегодня) и дебильные шутки.

Загадка, впрочем не в этом. Среди руководства России есть, безусловно, вменяемые люди. Жулики и воры, проходимцы и авантюристы - кто угодно, но вменяемые. Какие бы они ни были, там много людей вполне адекватных. Как они могут себя чувствовать спокойно, если во главе их правительства стоит реально неадекватный человек?

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