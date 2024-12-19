ЭОК выделил на премии чемпионам мира в неолимпийских видах спорта почти 50 000 евро

Исполнительный комитет Олимпийского комитета Эстонии утвердил правила награждения призеров чемпионатов мира в неолимпийских дисциплинах. Премии получают спортсмены, если в соревнованиях участвовали не менее шести стран и восьми спортсменов. Тренеры получают премии при наличии действующей лицензии.

Также по решению комиссии ЭОК по спорту высших достижений премии присуждены Йоханнесу Эрму и Энели Ефимовой, завоевавшим бронзовые медали в неолимпийских дисциплинах.

Президент ЭОК Керсти Кальюлайд выразила благодарность спортсменам и их тренерам, подчеркнув, что Эстония гордится их выдающимися успехами в 2024 году.

„Эстонские спортсмены в этом году добились выдающихся успехов в различных видах спорта. Мы гордимся вашими достижениями!“ – сказала Кальюлайд.

Полный список получивших премии смотрите здесь.

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