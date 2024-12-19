Журналист NBC Кир Симмонс задал вопрос о том, как Путин будет вести диалог с новым президентом США, находясь в ослабленном положении из-за того, что военных целей достичь не удалось.

„Вы не смогли достигнуть цели СВО. Многие россияне погибли, включая генерала, которого убили в Москве. В Сирии свергли режим Асада, которого вы поддерживали. Когда вы встретитесь с Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы можете предложить?“ — спросил Симмонс.

„Вам и тем, кто платит вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я считаю, что мы стали гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Мы стали суверенной страной, мы мало от кого зависим“ - говорит Путин. Он также заявил, что с Россией воюют все страны НАТО, а снаряды на Западе подорожали в 4 раза. „Уверен, нам будет о чем поговорить“, — вернулся к сути вопроса Путин.

Кир Симмонс задает вопрос еще раз — готов ли Путин к компромиссу?

„Политика и есть искусство компромисса, — отвечает Путин — Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы. А результатом этих переговоров всегда является компромисс. Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года. И повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала этот документ, значит в целом была с ним согласна, потом почему-то отказалась. Почему? Потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон, с такой хорошей прической человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют. Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет“.

Напомним, что участник переговоров со стороны Украины Александр Чалый еще в марте 2022 года пояснил, что до заключения мира Украина должна провести референдум, на котором граждане могут поддержать или отвергнуть предложенный вариант договора. Подписание договора возможно только после полного прекращения огня. Затем договор должны ратифицировать парламент Украины и парламенты стран-гарантов. Об этом писал BBC News Русская служба.

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