Три вотума недоверия на горсобрании в Нарве выдвинули депутаты. Кому они не доверяют?

В январе следующего года состоится голосование за поддержку или несогласие с вотумами. Все заявления собрали необходимый минимум - восемь подписей.

Вотум недоверия Яану Тоотсу зачитал депутат, лидер фракции Narva 2.0, Михаил Стальнухин. В своем выступлении он отметил, что Тоотс в речи 30 ноября допустил шесть неточностей, присвоив себе достижения других политиков, руководивших городом до него, а также чиновников. Например, по словам Стальнухина, мэр сказал, что заслуга в планируемых строительствах новой школы, гостиницы и корпуса больницы принадлежит ему.

Вотум недоверия Татьяне Стольфат с формулировкой о некачественной работе зачитала ее заместитель Наталия Умарова.

За плохую организацию работы комиссий городского собрания вотум недоверия выдвинули самой Наталии Умаровой. Его зачитала Катри Райк, лидер фракции Respekt.

Перед началом потока выражения недоверия три депутата - Владимир Жаворонков, Анна Коваленко, Андрей Яковлев - объявили о своем выходе из фракции Respekt.

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