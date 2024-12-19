Открытое письмо руководству EKA: антисемитизму мы подставим вторую щеку?

Как член правления Эстонского культурного общества в Израиле и первый человек, который распространил книги эстонских стихотворений, переведенных на иврит, в Израиле, я глубоко опечалена и шокирована решением Эстонской академии художеств отказаться от поддержки и связей с Израилем. Оправдание ректора Марта Калма, что это своего рода уступка „общественному давлению“, делает решение еще более отталкивающим. Кто, как не интеллектуалы, гуманисты, художники и ученые, должны противостоять давлению?

Первая книга эстонского поэта Маргуса Латтика „И вдруг линия превращается в тень“ была первой моей эстонской книгой стихов, которую я перевела на иврит и курировала, и она стала первой книгой эстонской поэзии в Израиле. Затем я перевела и отредактировала обширный сборник стихов Яна Каплинского на иврите под названием „О пыли и цветах“, за что получила благодарственное письмо от Министерства иностранных дел Эстонии за вклад в распространение эстонской культуры. Я посвятила годы своей жизни, чтобы понять Эстонию, ее историю и язык, ее особенности по сравнению с другими европейскими странами, ее уникальность, во многом определяемую ее уникальным языком — эстонским.

Эстонский язык, как и иврит, является уникальным для людей и земли, и имеет глубокие корни, связывающие народ с его родным краем, как и иврит. Он также был языком протеста в борьбе эстонцев за свободу против коммунистического режима. Как и эстонский, иврит является языком коренного народа, который связан с его родиной и корнями. Я чувствую глубокую связь между идентичностью человека и идентичностью места в глобальном пространстве. Я пишу это, не отрицая связи этой земли с ее арабоязычными жителями — мусульманами, христианами и другими. Все это отражается и в моем творчестве, и мои стихи на эстонскую тематику стали первым сборником стихов израильского поэта в Эстонии: (Неопределенное солнце, На берегу источника).