Открытое письмо руководству EKA: антисемитизму мы подставим вторую щеку?
Антисемитизм и бойкот нельзя использовать как легитимный способ для осуждения правительства или политической линии. Если вы нас бойкотируете, вы прекращаете доверять силе искусства в преодолении границ и конфликтов, отворачиваетесь от мира и поворачиваете другую щеку к терроризму. считает член правления Эстонского культурного общества в Израиле, поэт и переводчик, Гили Хаимович.
Как член правления Эстонского культурного общества в Израиле и первый человек, который распространил книги эстонских стихотворений, переведенных на иврит, в Израиле, я глубоко опечалена и шокирована решением Эстонской академии художеств отказаться от поддержки и связей с Израилем. Оправдание ректора Марта Калма, что это своего рода уступка „общественному давлению“, делает решение еще более отталкивающим. Кто, как не интеллектуалы, гуманисты, художники и ученые, должны противостоять давлению?
Первая книга эстонского поэта Маргуса Латтика „И вдруг линия превращается в тень“ была первой моей эстонской книгой стихов, которую я перевела на иврит и курировала, и она стала первой книгой эстонской поэзии в Израиле. Затем я перевела и отредактировала обширный сборник стихов Яна Каплинского на иврите под названием „О пыли и цветах“, за что получила благодарственное письмо от Министерства иностранных дел Эстонии за вклад в распространение эстонской культуры. Я посвятила годы своей жизни, чтобы понять Эстонию, ее историю и язык, ее особенности по сравнению с другими европейскими странами, ее уникальность, во многом определяемую ее уникальным языком — эстонским.
Эстонский язык, как и иврит, является уникальным для людей и земли, и имеет глубокие корни, связывающие народ с его родным краем, как и иврит. Он также был языком протеста в борьбе эстонцев за свободу против коммунистического режима. Как и эстонский, иврит является языком коренного народа, который связан с его родиной и корнями. Я чувствую глубокую связь между идентичностью человека и идентичностью места в глобальном пространстве. Я пишу это, не отрицая связи этой земли с ее арабоязычными жителями — мусульманами, христианами и другими. Все это отражается и в моем творчестве, и мои стихи на эстонскую тематику стали первым сборником стихов израильского поэта в Эстонии: (Неопределенное солнце, На берегу источника).
Несмотря на то, что я не имею эстонского происхождения, я решила стать членом правления Эстонского культурного общества в Израиле. Это общество и я, вместе с несколькими другими людьми, являемся почти единственными мостами для диалога, сотрудничества и личных встреч между этими двумя уникальными странами. Как грустно, что после антисемитской резни, подобной которой не было со времен Второй мировой войны, и последовавшей проклятой войны, опустошившей Газу и Ливан и унесшей жизни с обеих сторон, был принят такой жестокий шаг именно в отношении нас, людей искусства, которые занимаются созданием культурных мостов, а не разрушением и насилием. Это произвольное решение, в котором отсутствует эмпатия и сострадание, видимые глазами, сердцем и мировоззрением поэта. Это бойкотирует работу тех, кто старается создать, тех, кто стремится к миру, а не войне, и тех, кто даже в самых тяжелых условиях, когда невозможно поверить, что человек способен оставаться человеком после ужасов, совершенных ХАМАС, которые продолжаются до сих пор, выбирает слова и выбирает искусство — средства, которые нам дает культура, — а значит, выбирает жизнь! Диалог вместо разрушения. Щедрость вместо бойкота.
Неужели, как художники, мы не поддерживали женщин, столкнувшихся с ужасами иранского режима? Разве наши сердца закрыты, когда мы замечаем страдания в секторе Газа? Антисемитизм и бойкот нельзя использовать как легитимный способ для осуждения правительства или политической линии. Культура, которая исключает тех, чьи мнения отличаются от наших, является не культурой, а диктатурой, и ей нет места, уж точно не среди нас, художников и деятелей культуры Израиля, единственной демократической страны на Ближнем Востоке. Если вы нас, людей израильского искусства и культуры, сливаете с нашим правительством, вы порочите этическую чистоту деятелей искусства и академических кругов и прячете антисемитизм под маской политической критики. Более того, если вы нас бойкотируете, вы прекращаете доверять силе искусства в преодолении границ и конфликтов, отворачиваетесь от мира и подставляете другую щеку терроризму.
Эстония была изолирована во времена коммунистического режима, и страх снова остаться в одиночестве в случае нападения России все еще существует. Вы действительно хотите сознательно выбрать такой путь по отношению к другому народу? От вас, эстонцев, народа, который веками жил под чуждым правлением, я ожидала большего. Я ожидала солидарности с народом, который пережил тысячу лет изгнания, сохранив свой древний язык, который является языком еврейской Библии и религии, открывшей дверь для других монотеистических религий. Как и вы, мы тоже меньшинство. Меньшинство, которое сталкивается с большинством исламских государств и множеством нарративов, с ними связанных. Живя гуманистами в этой невыносимо жестокой реальности, которую мы не выбирали, мы нуждаемся в вашей поддержке и понимание, нам нужно признание того, что есть место множеству голосов, а не их подавлению. Понимания, что в кризисное время мы предлагаем братство. Это нужно и вам, которые освободились от российского плена и снова оказались под его угрожающей тенью, близкой к звукам войны в Украине. Помните, что в конце концов именно люди из мира культуры и академических кругов остаются теми, кто продолжает верить в диалог и сосуществование.
Память о Балтийском море
„Из-за слабого водообмена и постоянного притока пресной воды из рек Балтийское море по своей природе скорее напоминает гиганское озеро“. (Википедия)
Балтийское море — пограничная личность: солоноватое, почти пресное, пригодное для питья, но его ледяная ясность — совсем другое дело. Даже летом, в Кясму.
Подобная небу, эта гавань сегодня полна печали. Ее серые камни в воде,скрытые тяжести под поверхностью, в тени глубокой зелени. Само море почти совершенно, даже не соленое, ни единой ряби.
Тем временем язык лишь напевает, почти шепчет, несмотря на грубость гортанных звуков.
Подобная небу, эта гавань —с ладонь величиной,игрушечная, но истерзанная битвами, —всё ещё чуть дальше, всё ещё лишь наполовину Европа, не до конца воплощенная.
Подобная небу, эта гавань. И дело вовсе не в том, что я сюда не вернусь, а в том, что всё окружено водой и её холодом, глупо волнующим, как счастье.
Долгие закаты не манят, они лишь обнажают беспомощность дней в прощании. Тучи серых комаров - зловещих предвестников, никогда не погрузятся на морское дно, не подобны они серым камням в воде.
В искуплении утра, мерцающего лютнями,
Они появляются мимоходом, бок о бок с гагарами, что манят тебя в воду —делают вид, будто не замечают тяжести твоего тела, скрытых улыбок, или того, что ты не стремишься к счастью по-настоящему.
В тот миг, когда ты на мгновение счастлив.
*Перевод стихотворения выполнен Вадимом Рывлиным
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