Правда ли, что в песне „Голубой вагон“ на самом деле говорится об эмиграции из СССР?

В октябре-декабре 2024 года в Сети широко распространился текст, автор которого рассказывал о неизвестной большинству связи между песней из мультфильма про Чебурашку и репатриацией советских евреев. В нём говорилось: „Еврейские эмигранты ехали сначала в Вену, и уж оттуда кто в Израиль, а кто куда. Вагон Москва — Вена прицепляли к поезду, шедшему только до границы СССР. Вагоны поезда были зелёными, и только венский, в котором ехали евреи, — голубым. Это отлично знали многочисленные друзья и родственники, провожавшие их на московском вокзале. Знали, конечно, и не уехавшие авторы песни Шаинский и Успенский“. Этот текст оказался особенно популярен в Facebook, а также распространился по многим развлекательным сайтам.

Песню „Голубой вагон“ композитор Владимир Шаинский и писатель Эдуард Успенский сочинили для мультфильма „Шапокляк“ — третьего из серии о приключениях Чебурашки. В своих интервью оба не рассказывали об описанных в вирусном тексте обстоятельствах, связанных с происхождением этой песни. Шаинский эмигрировал в Израиль в 2000 году, но спустя несколько лет переехал в США. Что касается Успенского, то он, хотя неоднократно бывал в Израиле, не имел (судя по открытым источникам) гражданства этой страны.

В мультфильме, вышедшем на экраны в 1974 году, однозначно указывается, что речь идёт о поезде Москва — Ялта (а в конце ленты, когда, собственно, и звучит песня „Голубой вагон“, состав едет уже в обратном направлении).