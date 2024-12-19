Правда ли, что в песне „Голубой вагон“ на самом деле говорится об эмиграции из СССР?
Интернет-пользователи обнаружили в песне из советского мультфильма неожиданный подтекст: в ней якобы скрыта отсылка к первой волне еврейской эмиграции из Советского Союза. Мы проверили достоверность таких утверждений.
В октябре-декабре 2024 года в Сети широко распространился текст, автор которого рассказывал о неизвестной большинству связи между песней из мультфильма про Чебурашку и репатриацией советских евреев. В нём говорилось: „Еврейские эмигранты ехали сначала в Вену, и уж оттуда кто в Израиль, а кто куда. Вагон Москва — Вена прицепляли к поезду, шедшему только до границы СССР. Вагоны поезда были зелёными, и только венский, в котором ехали евреи, — голубым. Это отлично знали многочисленные друзья и родственники, провожавшие их на московском вокзале. Знали, конечно, и не уехавшие авторы песни Шаинский и Успенский“. Этот текст оказался особенно популярен в Facebook, а также распространился по многим развлекательным сайтам.
Песню „Голубой вагон“ композитор Владимир Шаинский и писатель Эдуард Успенский сочинили для мультфильма „Шапокляк“ — третьего из серии о приключениях Чебурашки. В своих интервью оба не рассказывали об описанных в вирусном тексте обстоятельствах, связанных с происхождением этой песни. Шаинский эмигрировал в Израиль в 2000 году, но спустя несколько лет переехал в США. Что касается Успенского, то он, хотя неоднократно бывал в Израиле, не имел (судя по открытым источникам) гражданства этой страны.
В мультфильме, вышедшем на экраны в 1974 году, однозначно указывается, что речь идёт о поезде Москва — Ялта (а в конце ленты, когда, собственно, и звучит песня „Голубой вагон“, состав едет уже в обратном направлении).
В реальности в Ялте нет и никогда не было железной дороги. Ближайшая к этому городу железнодорожная станция находится в Симферополе, откуда до Ялты можно доехать на машине, такси или общественном транспорте (в частности, на междугородном троллейбусе, который идёт как раз от симферопольского вокзала). Примечательно, что рассказ Успенского „Отпуск крокодила Гены“, лёгший в основу мультфильма, в этой детали немного отличается от сценария: в рассказе поезд следует не конкретно в Ялту, а на Южный берег Крыма. Кроме того, в оригинальном тексте Успенского уточняется, что поезд отходит с Киевского вокзала.
Вагоны советских поездов чаще всего окрашивались в зелёный цвет, однако для фирменных поездов делали исключение. У них были особые ливреи разных цветов, в том числе голубых и синих оттенков: например, Москва — Мурманск, Москва — Киев, Москва — Новороссийск и др.
Что касается поезда до Вены, на котором Советский Союз действительно покидали многие эмигранты 1970-х годов, то в вирусном тексте он описан неточно. В частности, автор утверждает: „Вагон Москва — Вена прицепляли к поезду, шедшему только до границы СССР“. На самом деле через Вену шёл поезд Москва — Рим, который отправлялся с Белорусского вокзала. Отыскать достоверную информацию о том, носил ли он статус фирменного и имел ли собственную ливрею, „Проверено“ не удалось. При этом на всех найденных нами в открытых источниках цветных фотографиях 1960–1980-х годов вагоны этого поезда окрашены в стандартный зелёный цвет с жёлтой полосой.
Вероятнее всего, автор завирусившегося текста — писатель Леонид Сапожников. По крайней мере, самая ранняя публикация, которую нашло „Проверено“ и которая содержит утверждение о связи „Голубого вагона“ и еврейской эмиграции, появилась в его Telegram-канале 27 апреля 2024 года в 08:25 по московскому времени. В комментариях автор уточняет, что рассказал историю, известную ему с 1970-х годов. В тот же день текст под другим заголовком („Прощальная еврейская песня“ вместо „Из истории одной песни“), но также за подписью Сапожникова появился в бостонском онлайн-альманахе „Лебедь“. В ответ на вопрос „Проверено“ писатель подтвердил своё авторство, но на момент публикации этого разбора не пояснил, на каких источниках основан его текст.
Таким образом, никаких свидетельств того, что песня „Голубой вагон“ содержит отсылки к опыту еврейской эмиграции из СССР, нет. В голубой цвет были окрашены вагоны ряда советских фирменных поездов, однако поезд Москва — Рим, следовавший через Вену, был зелёным. Достоверных данных о том, что часть вагонов этого состава была голубой, в открытых источниках нет. Текст об особом значении песни „Голубой вагон“ был впервые опубликован весной 2024 года, более ранних упоминаний этой теории (за полвека с момента написания композиции) „Проверено“ также найти не удалось.
Итог: Неправда