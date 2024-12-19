Оппозиционный политик: трусливые компромиссы и отсрочки лишения граждан России права голоса - угроза безопасности Эстонии(3)
Как оппозиционному политику в разгар хаоса „налогового фестиваля“, мне трудно назвать итоги работы Рийгикогу положительными, но есть одна важная вещь, которая объединяет большую часть наших депутатов: политическая воля изменить Конституцию так, чтобы со следующего года граждане России не могли участвовать в местных выборах в Эстонии, пишет член партии Isamaa Яанус Карилайд.
В ситуации, когда граждане России имеют обязанность сохранять лояльность путинскому Режиму, который ведет кровавую войну в Украине, совершенно необходимо исключить их из избирательного процесса в Эстонии. Гражданин России, который считает себя патриотом Эстонии, наверняка достаточно разумен, чтобы понять такой политический выбор. Было бы идеально, если бы мы смогли внести изменения в Коституцию Эстонии таким образом, чтобы избирательное право имели только граждане Эстонии. Приятно, что значительная часть народных представителей, будь то в коалиции или оппозиции, это уже понимает. К сожалению, социал-демократы злоупотребляют своим коалиционным положением и препятствуют этому решению.