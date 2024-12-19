В ситуации, когда граждане России имеют обязанность сохранять лояльность путинскому Режиму, который ведет кровавую войну в Украине, совершенно необходимо исключить их из избирательного процесса в Эстонии. Гражданин России, который считает себя патриотом Эстонии, наверняка достаточно разумен, чтобы понять такой политический выбор. Было бы идеально, если бы мы смогли внести изменения в Коституцию Эстонии таким образом, чтобы избирательное право имели только граждане Эстонии. Приятно, что значительная часть народных представителей, будь то в коалиции или оппозиции, это уже понимает. К сожалению, социал-демократы злоупотребляют своим коалиционным положением и препятствуют этому решению.

У владельцев серых паспортов было более 30 лет, чтобы сдать экзамен на гражданство. Многие так и не удосужились это сделать, ведь зачем прилагать усилия для изучения эстонского языка и получения элементарных знаний о нашей стране, если сегодня они могут голосовать на местных выборах в Эстонии и путешествовать в упрощенном порядке как в Российскую Федерацию, так и в Европейский Союз. Если условия жизни неграждан не ограничены в достаточной мере, чтобы они начали действовать, это означает, что наша страна не смогла себя утвердить. Продолжение таких трусливых компромиссов (бесконечные продления и отсрочки) в нынешней ситуации с безопасностью нашей страны неприемлемо!