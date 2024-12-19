Международным автобусам в Ивангороде запретили парковку у погранпункта
Администрация российского Ивангорода приняла решение о запрещении парковки вблизи пешеходного пропускного пункта МАПП для международных автобусов, перевозящих прибывающих из Эстонии людей. Об этом пишет Gazeta.ee.
Основанием для этого якобы послужили многочисленные жалобы ивангородцев, испытывающих много трудностей из-за постоянно курсирующих автобусов.Как сообщают ведущие российские СМИ, это решение было принято администрацией Ивангорода на совещании с представителями Росграницы, перевозчиков, МВД и ФСБ.
Как информирует издание peterburg2.ru, администрация Ивангорода пошла навстречу жителям ивангородской улицы Петроградской и перенесла парковочные места междугородних автобусов на территорию ближайшего рынка. „Нововведение, в том числе, создает безопасные условия дорожного движения, – сообщает peterburg2.ru.
Оно также утверждает: „ …некоторые горожане такому решению оказались рады, отметив, что массивным транспортным средствам нечего делать в жилой зоне… „. При этом российское издание отметило, что отправляющимся в Эстонию гражданам теперь нужно пешком преодолеть около 900 метров, чтобы дойти до пограничного пункта.
Как пишет ntv.ru, это значит, что пересекающим границу людям, чтобы воспользоваться услугами международных автобусов, в том числе детям и пожилым людям, теперь нужно добираться к ним пешком с багажом около километра. В зимнее время этот путь осложняется из-за снега.
„При этом администрация Ивангородского городского поселения не предусмотрела ни альтернативных путей подъезда, ни мест ожидания пассажиров“, – подчеркивает ntv.ru. Издание приводит комментарий директора компании Ecolines Андрея Волкова, который утверждает, что запрет на парковку стал действовать уже с понедельника. „Сейчас мы стоим на территории какого-то местного рынка. Все наши автобусы оказываются в каком-то пространстве и никому нет никакого дела, где и как они будут стоять“, – сказал Волков. Он также добавил, что в администрации Ивангорода автобусную компанию заранее не предупреждали о таком решении. Сейчас, по словам Волкова, международные автобусные перевозчики ищут пути решения проблемы с размещением ожидающего транспорта, а также с информированием пассажиров.
Российские СМИ пишут, что этот запрет администрации Ивангорпода пришелся на самый активный для границы предновогодний период. „Сейчас многие уезжают и приезжают на праздничные каникулы. У погранпункта в эти минуты продолжают расти внушительные очереди“, – в частности, указывает ntv.ru.