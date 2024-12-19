Международным автобусам в Ивангороде запретили парковку у погранпункта

Основанием для этого якобы послужили многочисленные жалобы ивангородцев, испытывающих много трудностей из-за постоянно курсирующих автобусов.Как сообщают ведущие российские СМИ, это решение было принято администрацией Ивангорода на совещании с представителями Росграницы, перевозчиков, МВД и ФСБ.

Как информирует издание peterburg2.ru, администрация Ивангорода пошла навстречу жителям ивангородской улицы Петроградской и перенесла парковочные места междугородних автобусов на территорию ближайшего рынка. „Нововведение, в том числе, создает безопасные условия дорожного движения, – сообщает peterburg2.ru.

Оно также утверждает: „ …некоторые горожане такому решению оказались рады, отметив, что массивным транспортным средствам нечего делать в жилой зоне… „. При этом российское издание отметило, что отправляющимся в Эстонию гражданам теперь нужно пешком преодолеть около 900 метров, чтобы дойти до пограничного пункта.

Как пишет ntv.ru, это значит, что пересекающим границу людям, чтобы воспользоваться услугами международных автобусов, в том числе детям и пожилым людям, теперь нужно добираться к ним пешком с багажом около километра. В зимнее время этот путь осложняется из-за снега.

„При этом администрация Ивангородского городского поселения не предусмотрела ни альтернативных путей подъезда, ни мест ожидания пассажиров“, – подчеркивает ntv.ru. Издание приводит комментарий директора компании Ecolines Андрея Волкова, который утверждает, что запрет на парковку стал действовать уже с понедельника. „Сейчас мы стоим на территории какого-то местного рынка. Все наши автобусы оказываются в каком-то пространстве и никому нет никакого дела, где и как они будут стоять“, – сказал Волков. Он также добавил, что в администрации Ивангорода автобусную компанию заранее не предупреждали о таком решении. Сейчас, по словам Волкова, международные автобусные перевозчики ищут пути решения проблемы с размещением ожидающего транспорта, а также с информированием пассажиров.

Российские СМИ пишут, что этот запрет администрации Ивангорпода пришелся на самый активный для границы предновогодний период. „Сейчас многие уезжают и приезжают на праздничные каникулы. У погранпункта в эти минуты продолжают расти внушительные очереди“, – в частности, указывает ntv.ru.

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