19.12.2024, 12:30
Кая Каллас: „Прекратите подталкивать Зеленского к мирным переговорам“
ФОТО: Arnaud Andrieu/SIPA
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас сказала в интервью Financial Times, что западным столицам следует прекратить навязывать переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому и вместо этого убедиться, что обещания предоставить Киеву гарантии безопасности не являются „пустыми“.
По словам Каллас, бессмысленно давить на Зеленского, чтобы заставить его рассмотреть возможность переговоров, если президент России Владимир Путин не проявляет желания прекратить войну.
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