Кая Каллас: „Прекратите подталкивать Зеленского к мирным переговорам“

По словам Каллас, бессмысленно давить на Зеленского, чтобы заставить его рассмотреть возможность переговоров, если президент России Владимир Путин не проявляет желания прекратить войну.

Бывшая премьер-министр Эстонии беседовала с Financial Times в четверг в преддверии саммита лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться, как Европа может скорректировать свою поддержку Киеву после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.