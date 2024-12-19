За рубежом
19.12.2024, 12:30

Кая Каллас: „Прекратите подталкивать Зеленского к мирным переговорам“

 
Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Arnaud Andrieu/SIPA

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас сказала в интервью Financial Times, что западным столицам следует прекратить навязывать переговоры президенту Украины Владимиру Зеленскому и вместо этого убедиться, что обещания предоставить Киеву гарантии безопасности не являются „пустыми“.

По словам Каллас, бессмысленно давить на Зеленского, чтобы заставить его рассмотреть возможность переговоров, если президент России Владимир Путин не проявляет желания прекратить войну.

Бывшая премьер-министр Эстонии беседовала с Financial Times в четверг в преддверии саммита лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться, как Европа может скорректировать свою поддержку Киеву после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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