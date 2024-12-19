19.12.2024, 12:10
Перед созданием коалиции в Нарве Тоотс раздавал должности: „это нормально, Райк делала то же самое“(15)
Райк: торговля местами стала слишком постыдной
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в оппозиции Нарвского горсобрания сказали Delfi, что мэр Яан Тоотс переманил людей в новую коалицию, предложив им выгодные места в совете, а некоторые якобы занимают четыре должности одновременно. Тоотс парировал, что перераспределение политической власти — это нормально и Райк в свое время сделала то же самое.
Мэр сказал Delfi, что формирование коалиции неизбежно приводит к перераспределению политических сил, в том числе через участие в советах муниципальных учреждений. „Это нормальный процесс, сопровождающий смену власти“, — заверил он.
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