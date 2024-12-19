Новости Ида-Вирумаа
19.12.2024, 12:10

Перед созданием коалиции в Нарве Тоотс раздавал должности: „это нормально, Райк делала то же самое“

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Райк: торговля местами стала слишком постыдной
Катри Райк (слева) и Яан Тоотс
Катри Райк (слева) и Яан Тоотс
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Вчера в оппозиции Нарвского горсобрания сказали Delfi, что мэр Яан Тоотс переманил людей в новую коалицию, предложив им выгодные места в совете, а некоторые якобы занимают четыре должности одновременно. Тоотс парировал, что перераспределение политической власти — это нормально и Райк в свое время сделала то же самое.

Мэр сказал Delfi, что формирование коалиции неизбежно приводит к перераспределению политических сил, в том числе через участие в советах муниципальных учреждений. „Это нормальный процесс, сопровождающий смену власти“, — заверил он.

„Райк сама использовала точно такие же методы, когда она была мэром Нарвы и входила в правящую коалицию. Странно, что теперь она называет этот процесс катастрофой, вводя читателей в заблуждение и намекая, будто во времена ее правления все было иначе“, — сказал Тоотс.

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