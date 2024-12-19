“Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать“. На очередной „Прямой линии“ Путин ответил на вопросы о переговорах, ядерной доктрине и порносайтах

Отвечая на первый вопрос, Путин вспомнил о том, как на дне рождения немецкого политика Герхарда Шрёдера кубанский хор спел на немецком языке. По словам Путина, это был единственный коллектив, который пел на немецком, остальные пели на английском. „Суверенитет — очень важная вещь, он в сердце“, — подытожил Путин.

Тем не менее, оказалось, что самый популярный вопрос во многих регионах России был связан с большим ростом цен. „Это усредненные цифры, — поспешил пояснить Путин. — Кто-то послушает и скажет: „Что ты несешь, какое повышение цен, у меня все так же“. А у кого-то стало еще меньше. Но я говорю об усредненных цифрах“.

Президент заявил, что ситуация в экономике остается стабильной, несмотря на все негативные факторы. „Рост экономики РФ может быть 3,9 и даже 4%. <...> Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции“ - заявил Путин.

„Когда стабильность, то нам скучно. Как только начинается движуха, все свистит у виска — и секунды, и пули — нам страшно“, — так Путин начал ответ на первый вопрос о том, как России удается „не только держаться на плаву, но и продолжать рост“. В ходе всей конференции его речь времени прерывает кашель.

Организаторы прямой линии получили около 2 млн вопросов от россиян. Над анализом и сортировкой вопросов в этот раз работал в том числе искусственный интеллект. В центре внимания будут социальные вопросы, темы, связанные с войной и международными отношениями.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сбор вопросов от россиян к „прямой линии“ был запущен в ночь на 8 декабря. К работе с гражданами перед „прямой линией“ привлечены „ветераны спецоперации“, а к обработке вопросов — искусственный интеллект. Интересно, что помимо российских журналистов, на мероприятие приглашены иностранные СМИ, рассказал Песков. Какие именно, он не уточнил. Позже перед началом конференции было названо несколько журналистов из иностранных СМИ. Это Кир Симмонс из NBC News, корреспонденты французского телеканала TF1 и Стив Розенберг из Би-би-си.

Военкор Андрей Руденко задал вопрос о судьбе захваченных регионов Украины. „Хватит ли у нас сил восстановить наши исторические территории, которые мы вернули себе?“, — спросил он. „Даже сомнений быть не может“, — уверяет Путин. Руденко на это похвалил дороги в Луганске, заявив, что „при Украине дорог не было“. Путин пообещал построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, „которое стало внутренним морем России“ и отметил, что на „новых территориях“ уже собираются налоги почти в том же объеме, что и на территории России.

Не осталось без внимания и тема „нацистов“. В своей речи Путин упомянул, что в Украине есть те, кто поддерживают Россию: „Мы наших ребят на Украине попросим, есть ли современные решения — и это не ирония. Там правда много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима“.

„Если эксперты западные так полагают, то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, произвести высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят цели в Киеве, сосредоточат там системы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар“ - сказал Путин.

Прозвучал и вопрос по поводу „Орешника“ — правы ли те западные эксперты, которые говорят о том, что „Орешник“ оружие не принципиально новое и его можно сбить.

„Я не хочу называть конкретную дату, — ответил ей Путин. — Бои идут прямо сейчас. Ты точно выбьем, по-другому и быть не может. День-два уже значение не имеют. Но мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается. Но мы обязательно это сделаем, все будет восстановлено. И будут выдаваться сертификаты о выдаче жилья. Все все получат, что причитается“.

„Когда освободят нашу Курскую область? Когда мы сможем вернуться в свои дома? И будут ли восстонавливать малые села, которые разбиты?“ — обратилась жительница одного из сел Курской области к Путину.

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС „скоро ли победа?“, Путин заявил: „Ситуация на поле боя меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами“.

В ходе пресс-конференции журналисты, несмотря на неоднократные просьбы Пескова, выкрикивают из зала свои вопросы. Путин проблемы не видит.

Ближе к концу пресс-конференции Путину задали вопрос, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в февраль 2022 года. Путин сказал, что начал бы готовиться раньше, напомнил о „8 годах“ и заявил, что война была начата „без всякой особой подготовки“.

Можно ли остановить войну прямо сейчас?

Вопрос прозвучал от представителя китайского СМИ.

„Стоит остановиться на неделю - это значит дать возможность противнику, закрепиться на этих позициях. Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир“, заявил Путин.

Вопрос про изменения в ядерной доктрине России

Вопрос был задан о том, правильно ли это посыл понял Запад.

„Я не знаю, как они поняли, надо у них спросить, — отвечает Путин. — Некоторые ключевые вещи я назову. Мы говорим о некоторых военных опасностях, которые могут перерасти в новые угрозы. Затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, которые имеют ядерное оружие. И если такие страны будут создавать нам угрозы, мы оставляем за собой право применять и против них свое ядерное оружие. Мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, для Беларуси, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. И я думаю, это очень важная компонента обновленной ядерной доктрины“.

Вопрос от журналиста NBC о диалоге с Трампом

Кир Симмонс задал вопрос о том, как Путин будет вести диалог с новым президентом США, находясь в ослабленном положении из-за того, что военных целей достичь не удалось.

„Вы не смогли достигнуть цели СВО. Многие россияне погибли, включая генерала, которого убили в Москве. В Сирии свергли режим Асада, которого вы поддерживали. Когда вы встретитесь с Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы можете предложить?“ — спросил Симмонс.