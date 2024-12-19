“Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать“. На очередной „Прямой линии“ Путин ответил на вопросы о переговорах, ядерной доктрине и порносайтах
19 декабря Владимир Путин провел свою 21-ю „Прямую линию“, совмещенную с большой пресс-конференцией. Мероприятие длилось целых 4,5 часа. RusDelfi пересказывает, что было сказано в ходе данного мероприятия, получившего название „Итоги года с Владимиром Путиным“.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сбор вопросов от россиян к „прямой линии“ был запущен в ночь на 8 декабря. К работе с гражданами перед „прямой линией“ привлечены „ветераны спецоперации“, а к обработке вопросов — искусственный интеллект. Интересно, что помимо российских журналистов, на мероприятие приглашены иностранные СМИ, рассказал Песков. Какие именно, он не уточнил. Позже перед началом конференции было названо несколько журналистов из иностранных СМИ. Это Кир Симмонс из NBC News, корреспонденты французского телеканала TF1 и Стив Розенберг из Би-би-си.
Организаторы прямой линии получили около 2 млн вопросов от россиян. Над анализом и сортировкой вопросов в этот раз работал в том числе искусственный интеллект. В центре внимания будут социальные вопросы, темы, связанные с войной и международными отношениями.
„Когда стабильность, то нам скучно. Как только начинается движуха, все свистит у виска — и секунды, и пули — нам страшно“, — так Путин начал ответ на первый вопрос о том, как России удается „не только держаться на плаву, но и продолжать рост“. В ходе всей конференции его речь времени прерывает кашель.
Президент заявил, что ситуация в экономике остается стабильной, несмотря на все негативные факторы. „Рост экономики РФ может быть 3,9 и даже 4%. <...> Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции“ - заявил Путин.
Тем не менее, оказалось, что самый популярный вопрос во многих регионах России был связан с большим ростом цен. „Это усредненные цифры, — поспешил пояснить Путин. — Кто-то послушает и скажет: „Что ты несешь, какое повышение цен, у меня все так же“. А у кого-то стало еще меньше. Но я говорю об усредненных цифрах“.
Отвечая на первый вопрос, Путин вспомнил о том, как на дне рождения немецкого политика Герхарда Шрёдера кубанский хор спел на немецком языке. По словам Путина, это был единственный коллектив, который пел на немецком, остальные пели на английском. „Суверенитет — очень важная вещь, он в сердце“, — подытожил Путин.
Про войну
Отвечая на вопрос журналиста ТАСС „скоро ли победа?“, Путин заявил: „Ситуация на поле боя меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами“.
„Когда освободят нашу Курскую область? Когда мы сможем вернуться в свои дома? И будут ли восстонавливать малые села, которые разбиты?“ — обратилась жительница одного из сел Курской области к Путину.
„Я не хочу называть конкретную дату, — ответил ей Путин. — Бои идут прямо сейчас. Ты точно выбьем, по-другому и быть не может. День-два уже значение не имеют. Но мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается. Но мы обязательно это сделаем, все будет восстановлено. И будут выдаваться сертификаты о выдаче жилья. Все все получат, что причитается“.
Прозвучал и вопрос по поводу „Орешника“ — правы ли те западные эксперты, которые говорят о том, что „Орешник“ оружие не принципиально новое и его можно сбить.
„Если эксперты западные так полагают, то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, произвести высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят цели в Киеве, сосредоточат там системы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар“ - сказал Путин.
Не осталось без внимания и тема „нацистов“. В своей речи Путин упомянул, что в Украине есть те, кто поддерживают Россию: „Мы наших ребят на Украине попросим, есть ли современные решения — и это не ирония. Там правда много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима“.
Военкор Андрей Руденко задал вопрос о судьбе захваченных регионов Украины. „Хватит ли у нас сил восстановить наши исторические территории, которые мы вернули себе?“, — спросил он. „Даже сомнений быть не может“, — уверяет Путин. Руденко на это похвалил дороги в Луганске, заявив, что „при Украине дорог не было“. Путин пообещал построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, „которое стало внутренним морем России“ и отметил, что на „новых территориях“ уже собираются налоги почти в том же объеме, что и на территории России.
В ходе пресс-конференции журналисты, несмотря на неоднократные просьбы Пескова, выкрикивают из зала свои вопросы. Путин проблемы не видит.
Ближе к концу пресс-конференции Путину задали вопрос, изменил бы он свое решение, если бы можно было вернуться в февраль 2022 года. Путин сказал, что начал бы готовиться раньше, напомнил о „8 годах“ и заявил, что война была начата „без всякой особой подготовки“.
Можно ли остановить войну прямо сейчас?
Вопрос прозвучал от представителя китайского СМИ.
„Стоит остановиться на неделю - это значит дать возможность противнику, закрепиться на этих позициях. Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир“, заявил Путин.
Вопрос про изменения в ядерной доктрине России
Вопрос был задан о том, правильно ли это посыл понял Запад.
„Я не знаю, как они поняли, надо у них спросить, — отвечает Путин. — Некоторые ключевые вещи я назову. Мы говорим о некоторых военных опасностях, которые могут перерасти в новые угрозы. Затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, которые имеют ядерное оружие. И если такие страны будут создавать нам угрозы, мы оставляем за собой право применять и против них свое ядерное оружие. Мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, для Беларуси, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. И я думаю, это очень важная компонента обновленной ядерной доктрины“.
Вопрос от журналиста NBC о диалоге с Трампом
Кир Симмонс задал вопрос о том, как Путин будет вести диалог с новым президентом США, находясь в ослабленном положении из-за того, что военных целей достичь не удалось.
„Вы не смогли достигнуть цели СВО. Многие россияне погибли, включая генерала, которого убили в Москве. В Сирии свергли режим Асада, которого вы поддерживали. Когда вы встретитесь с Трампом, вы будете более слабым лидером. Что вы можете предложить?“ — спросил Симмонс.
„Вам и тем, кто платит вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я считаю, что мы стали гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Мы стали суверенной страной, мы мало от кого зависим“ - говорит Путин. Он также заявил, что с Россией воюют все страны НАТО, а снаряды на Западе подорожали в 4 раза. „Уверен, нам будет о чем поговорить“, — вернулся к сути вопроса Путин.
Кир Симмонс задает вопрос еще раз — готов ли Путин к компромиссу?
„Политика и есть искусство компромисса, — отвечает Путин — Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы. А результатом этих переговоров всегда является компромисс. Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года. И повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала этот документ, значит в целом была с ним согласна, потом почему-то отказалась. Почему? Потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон, с такой хорошей прической человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют. Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет“.
Путин об украинцах
Владимир Путин заявил, что в России проживает примерно столько же украинцев, сколько в самой Украине „Мы приветствуем их, пожалуйста, это люди нашей культуры, это часть нашего народа, по сути“, — сказал президент. По его словам, речь идет о жителях Крыма и новых территорий, а также тех украинцах, которые переехали в Россию
Он также поддержал закон, запрещающий детям мигрантов, не знающим русского языка, учиться в российских школах: „Как такого ребенка учить? Кто за это будет платить? Нужно сделать так, чтобы люди не ущемлялись, но и чтобы это не ложилось нагрузкой на местное население“.
„Они безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге?“ Отвечая на вопрос об ограничении деятельности РПЦ в Украине, Путин назвал тех, кто принял такое решение „безбожниками“, которые „“вместо церкви пойдут на пляж“. „Они безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге?“, - сказал президент России.
О блокировке YouTube на территории России
Блогер Влад Бумага спросил Путина, зачем власти блокируют YouTube, если российские сервисы „хорошо справляются“ и могут составить конкуренцию YouTube и без его замедления.
Путин во всем обвинил сам YouTube, который якобы предлагает политическую пропаганду против России, когда люди ищут музыку или культурный контент. „Пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Google создавал у нас свою сеть, создал и соответствующие „дочки“ в России. Создав эти „дочки“, он работал с ними, а после того, как на Западе начали вводить санкции, Google сократил поставки сюда техник и таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Второе — Google и YouTube должны соблюдать наши законы“, — сказал Путин.
Путин о своих международных связях
Путину задали вопрос о том, с кем из ушедших мировых лидеров он хотел бы пообщаться. Он назвал экс-канцлера Гельмута Коля, который скончался в 2017 году, Сильвио Берлускони и Жака Ширака.
„Если говорить об ушедших мировых лидерах, то у меня были длинные контакты с канцлером ФРГ Гельмутом Колем. После встречи с ним в 1993 года и на протяжении длительного действия, он регулярно приезжал ко мне в гости, наши разговоры были очень для меня полезными.
Очень интересным был бывший президент Франции Жак Ширак. О чем не спросишь — все знает. Я от него тоже многому научился.
Еще одним теплым человеком был Сильвио Берлускони, который сделал многое для развития российско-итальянских отношений. И сейчас мы чувствуем, что в итальянском обществе есть определенная симпатия к России, также как у нас есть симпатия к Италии. Они, все они, внесли очень существенный вклад в развитие двухсторонних отношений и в мировую политику. С ними было интересно, это были личности с собственным мнением“
Путин высказался об обортах, захоронении тела Ленина и порносайтах
Запретить аборты, мат и похоронить Ленина“ для победы в СВО — журналистка православного телеканала „Спас“ спрашивает, будет ли это сделано. По ее словам, в России слишком большой популярностью пользуются порносайты.
„Что касается абортов, то, конечно, мы здесь должны думать о том, чтобы религиозные убеждения не страдали и мы решали вопросы, связанные с демографией. Но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и право женщины принимать какие-то решения. <...> Порносайты смотрят во всем мире, и сначала порно сайт, а потом котлету заказать. Это же не только наша беда, это и многие другие страны. Нужно предложить альтернативу более интересную, чем порносайты. Чтобы человека захватывало и ему хотелось посмотреть что-то другое“.