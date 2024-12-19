„Мы сами бедные“: мэр Нарвы считает, что сделал все, что мог, чтобы решить проблему очередей у границы(3)
„Я благодарен даже просто тому, что граница открыта, а могли бы ее закрыть“, - сказал RusDelfi мэр Нарвы Яан Тоотс. В предпраздничные дни время ожидания в очереди на границе увеличилось до 10 часов. После 20 декабря, скорее всего, количество людей, желающих отправиться в Россию, возрастет на время Рождества и Нового года. Можно ли сотни человек, остающихся в Нарве после закрытия погранпункта в 23:00, считать кризисом, могут ли власти города как-то помочь и что-то предпринять, чтобы в холодный зимний период поддержать людей у границы? Или это не проблема для города и все вопросы государству? Об этом рассказывает мэр приграничного города.
„У меня нет бюджета, чтобы помогать людям в очереди, у нас есть горожане, которым важнее помочь, люди, когда едут в Россию, знают, что будут стоять в очереди, они должны рассчитывать свои время и деньги“, - говорит Тоотс.
По его словам, туалет на Петровской площади работает, хоть и платно и не круглосуточно. Город разрешил поставить фудтрак рядом с площадью, чтобы люди могли купить себе горячие напитки и бутерброды, на следующей неделе планируется, что финн Александер Шнайдер поставит у погранпункта автобус, в котрый можно будет заходить погреться, зарядить телефон и выпить горячие напитки, конечно, платно, но город не может взять на себя подобные расходы. „Мы сами бедные, из каких денег нам поддерживать людей в очереди? Нарвитяне платят налоги, не думаю, что они все согласны будут, чтобы часть их денег пошла на то, чтобы поить горячими напитками стоящих в очереди людей“, - сообщает мэр.
„Раздавать горячие напитки? - удивляется мэр вопросу, а может ли город помочь, например, раздавать людям в очереди чай. - А если вы стоите в очередь в кино или в театр, вам приносят напитки? Знаете, иногда люди в Париже, например, чтобы попасть в популярное кафе, ждут на улице под дождем 45 минут и больше. Это их выбор. Через границу едут тоже по своему выбору“. Кризиса в этом, по мнению руководителя города, нет.
„Бог дает нам сейчас нормальную погоду, нет морозов, уже это хорошо, - продолжает Тоотс. - Что могли, то сделали. Больше я не знаю, как еще решить проблему“.
Мэр рассказывает, что он неоднократно обращался в МВД и министерство финансов, которому подчиняется таможенно-налоговый департамент, чтобы границу оставили открытой. „Я благодарян даже просто тому, что граница открыта“, - говорит он.
Тоотс от имени города делал предложение МВД, чтобы таможня могла проводить осмотры автобусов с пассажирами в Силламяэ, где есть помещения ангаров для грузов. Поскольку грузов сейчас нет, там можно было бы досматривать людей и их вещи, пломбировать автобус и отправлять на погранпункт в Нарву. Тогда это решило бы вопрос очередей, считает Тоотс. Но если МВД было готово поддержать эту идею, то министерство финансов с ней не согласилось.
Мэр также предложил сделать электронную очередь для прохождения границы по примеру, как это было с транспортом раньше. „Система принадлежит государству, местный Transservis-N только организовывал здесь процесс, мы рассчитывали, что благодаря этому прекратится продажа мест в очереди и люди смогут лучше рассчитывать свое время, государство думает, ответа пока от них нет“, - пояснил Тоотс.
„Есть еще актуальный момент - это автобусы, - добавляет Яан Тоотс. - Если приезжает пять рейсов утром, то это иногда 250 человек сразу. Мы с этим ничего сделать не можем. Я говорил с руководством автобусных компаний, мне говорят, что бизнес есть бизнес, люди хотят ехать, мы их везем“.
Помещений для ночевки людей у города, как отвечает мэр, нет. Он напоминает, что длинные очереди начались из-за тотального таможенного контроля пересекающих границу людей. „Так что вопрос об очередях на границе - это прежде всего государству, это политический вопрос, город может внести предложения, но решать что-то город не может, только государство“, - подытоживает Яан Тоотс.