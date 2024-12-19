„Мы сами бедные“: мэр Нарвы считает, что сделал все, что мог, чтобы решить проблему очередей у границы

„У меня нет бюджета, чтобы помогать людям в очереди, у нас есть горожане, которым важнее помочь, люди, когда едут в Россию, знают, что будут стоять в очереди, они должны рассчитывать свои время и деньги“, - говорит Тоотс.

По его словам, туалет на Петровской площади работает, хоть и платно и не круглосуточно. Город разрешил поставить фудтрак рядом с площадью, чтобы люди могли купить себе горячие напитки и бутерброды, на следующей неделе планируется, что финн Александер Шнайдер поставит у погранпункта автобус, в котрый можно будет заходить погреться, зарядить телефон и выпить горячие напитки, конечно, платно, но город не может взять на себя подобные расходы. „Мы сами бедные, из каких денег нам поддерживать людей в очереди? Нарвитяне платят налоги, не думаю, что они все согласны будут, чтобы часть их денег пошла на то, чтобы поить горячими напитками стоящих в очереди людей“, - сообщает мэр.

„Раздавать горячие напитки? - удивляется мэр вопросу, а может ли город помочь, например, раздавать людям в очереди чай. - А если вы стоите в очередь в кино или в театр, вам приносят напитки? Знаете, иногда люди в Париже, например, чтобы попасть в популярное кафе, ждут на улице под дождем 45 минут и больше. Это их выбор. Через границу едут тоже по своему выбору“. Кризиса в этом, по мнению руководителя города, нет.

„Бог дает нам сейчас нормальную погоду, нет морозов, уже это хорошо, - продолжает Тоотс. - Что могли, то сделали. Больше я не знаю, как еще решить проблему“.

Мэр рассказывает, что он неоднократно обращался в МВД и министерство финансов, которому подчиняется таможенно-налоговый департамент, чтобы границу оставили открытой. „Я благодарян даже просто тому, что граница открыта“, - говорит он.