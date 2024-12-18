Департамент лекарств расследует причину вспышки глазной инфекции. По одной из версий, в клинике нарушили требования асептики

Как сообщила заведующая отделом безопасности лекарств Майа Уускюла, инцидент расследуется, пока ничего определенного сказать нельзя. Насколько известно Департаменту лекарств, в прошлую среду, 11 декабря, 29 пациентов глазной клиники получили внутриглазную инъекцию концентрата инфузионного раствора Avastin из того же флакона (виала). Через три дня, 14 декабря, офтальмолог сообщил Департаменту лекарств, что у 20 человек после инъекции началось воспаление глаз.