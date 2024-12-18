Здоровье
18.12.2024, 16:25

Департамент лекарств расследует причину вспышки глазной инфекции. По одной из версий, в клинике нарушили требования асептики

 (1)
Департамент здоровья инициировал надзорное производство.
Департамент лекарств
Департамент лекарств
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что 20 пациентах офтальмологической клиники Turmani silmakliinik после внутриглазной инъекции страдают воспалением глаз. Как полагает Департамент лекарств, причиной инфекции могло стать нарушение требований гигиены. В среду, 18 декабря, Департамент здоровья инициировал в отношении глазной клиники государственное надзорное производство.

Как сообщила заведующая отделом безопасности лекарств Майа Уускюла, инцидент расследуется, пока ничего определенного сказать нельзя. Насколько известно Департаменту лекарств, в прошлую среду, 11 декабря, 29 пациентов глазной клиники получили внутриглазную инъекцию концентрата инфузионного раствора Avastin из того же флакона (виала). Через три дня, 14 декабря, офтальмолог сообщил Департаменту лекарств, что у 20 человек после инъекции началось воспаление глаз.

Как сказала Уускюла, эндофтальмит (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока - ред.) является известным побочным эффектом от использования Avastin, но ни один врач, пациент или имеющий отношение к Департаменту лекарств человек ранее не сообщал о воспалении глаз после применения этого препарата.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии