Департамент лекарств расследует причину вспышки глазной инфекции. По одной из версий, в клинике нарушили требования асептики(1)
В понедельник, 16 декабря, стало известно, что 20 пациентах офтальмологической клиники Turmani silmakliinik после внутриглазной инъекции страдают воспалением глаз. Как полагает Департамент лекарств, причиной инфекции могло стать нарушение требований гигиены. В среду, 18 декабря, Департамент здоровья инициировал в отношении глазной клиники государственное надзорное производство.
Как сообщила заведующая отделом безопасности лекарств Майа Уускюла, инцидент расследуется, пока ничего определенного сказать нельзя. Насколько известно Департаменту лекарств, в прошлую среду, 11 декабря, 29 пациентов глазной клиники получили внутриглазную инъекцию концентрата инфузионного раствора Avastin из того же флакона (виала). Через три дня, 14 декабря, офтальмолог сообщил Департаменту лекарств, что у 20 человек после инъекции началось воспаление глаз.