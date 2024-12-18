Скоро у погранпункта в Нарве появится автобус, в котором можно будет согреться и перекусить. Это инициатива финна(23)
Автобус, в котором пересекающие границу смогут согреться, зарядить телефоны, выпить чай или кофе, должен появиться в Нарве на Петровской площади рядом с погранпунктом уже на следующей неделе. По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Олега Карпикова, горуправа дала разрешение на размещение автобуса финну Александру Шнайдеру. Планируется, что финский предприниматель будет просить за свои услуги 10 евро в час.
Житель Финляндии письменно обратился в Нарвскую горуправу с предложением разместить на Петровской площади автобус в начале ноября. Его предложение было рассмотрено на комиссии по городскому хозяйству. По словам вице-мэра, город не увидел проблемы в поступившем предложении, но надо было решить некоторые нюансы.
В итоге финну разрешили привезти автобус на Петровскую площадь и оставить его там. Он сможет находиться у погранпункта и в дневное, и в ночное время. За это предприниматель будет оплачивать городу стоимость парковки.
Также Шнайдер планирует, что люди, которые не успели пройти границу в день приезда, смогут ночевать в автобусе.
Это, действительно, актуально, потому что в предпраздничные дни после закрытия погранпункта на улице остаются сотни людей. Большинство из них находят ночлег в гостиницах, частных квартирах, которые сдаются посуточно, или хостелах, но не все люди, переходящие границу, могут позволить себе заплатить за ночь суммы от 25 евро (это стоимость места в хостеле – ред.), до 60-100 евро за номер в отеле. По факту они платят деньги за несколько часов, потому что к пяти-шести утра люди возвращаются к границе, чтобы не потерять своего места, зафиксированного в списке, который инициативные граждане составляют вечером.
Например, 15 декабря границу не успели перейти двое юных студентов из Финляндии, ко всему прочему их поезд до Карелии ушел в тот день без них. У ребят не было возможности оплатить себе номер в отеле, они искали заправки, которые допоздна работают в Нарве. Температура воздуха тогда была близка к нулю, но, возможно, за праздничный период она не сохранится такой теплой. Да и такая погода может нанести вред здоровью, если оставаться на улице длительное время. Люди, примерно с 14 декабря, стоят по 10 и более часов, чтобы пересечь границу.
„Каждый, кто хоть раз стоял в очереди на границе, знает, насколько изнурительным может быть этот процесс. Я сам неоднократно сталкивался с этим — часами ожидания на холоде, в непредсказуемую осеннюю или зимнюю погоду, когда усталость и дискомфорт становятся невыносимыми. Однажды я простоял семь часов, не успел пройти до закрытия и следующим утром простоял ещё четыре часа. Это довольно утомительно даже для меня, молодого и здорового мужчины в расцвете сил. Но ещё труднее приходится пожилым людям, семьям с детьми и людям с ограниченными возможностями. Для них это ожидание становится сильнейшим диким стрессом, все об этом говорят. Ожидание, которое может подорвать здоровье и вызвать серьезное физическое и эмоциональное истощение. Именно так родилась идея моего проекта — сделать этот опыт легче и комфортнее“, – цитирует слова из официального обращения Александра Шнайдера gazeta.ee
„Сам я вынужден пересекать границу примерно раз в четыре месяца. Однако летом пришлось ездить гораздо чаще. В последний раз поездка получилась очень утомительной. Не все путешественники обладают средствами для того, чтобы переночевать в гостинице, давайте трезво смотреть на вещи. Для них, в такую погоду, было бы большим подспорьем, если бы ночные часы можно было бы переждать в тепле“, – рассказал Шнайдер gazeta.ee.
Предприниматель, если его услуга окажется нужной людям, планирует позже ввести онлайн-регистрацию для бронирования места в автобусе.