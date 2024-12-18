Скоро у погранпункта в Нарве появится автобус, в котором можно будет согреться и перекусить. Это инициатива финна

Житель Финляндии письменно обратился в Нарвскую горуправу с предложением разместить на Петровской площади автобус в начале ноября. Его предложение было рассмотрено на комиссии по городскому хозяйству. По словам вице-мэра, город не увидел проблемы в поступившем предложении, но надо было решить некоторые нюансы.

В итоге финну разрешили привезти автобус на Петровскую площадь и оставить его там. Он сможет находиться у погранпункта и в дневное, и в ночное время. За это предприниматель будет оплачивать городу стоимость парковки.

Также Шнайдер планирует, что люди, которые не успели пройти границу в день приезда, смогут ночевать в автобусе.

Это, действительно, актуально, потому что в предпраздничные дни после закрытия погранпункта на улице остаются сотни людей. Большинство из них находят ночлег в гостиницах, частных квартирах, которые сдаются посуточно, или хостелах, но не все люди, переходящие границу, могут позволить себе заплатить за ночь суммы от 25 евро (это стоимость места в хостеле – ред.), до 60-100 евро за номер в отеле. По факту они платят деньги за несколько часов, потому что к пяти-шести утра люди возвращаются к границе, чтобы не потерять своего места, зафиксированного в списке, который инициативные граждане составляют вечером.

Например, 15 декабря границу не успели перейти двое юных студентов из Финляндии, ко всему прочему их поезд до Карелии ушел в тот день без них. У ребят не было возможности оплатить себе номер в отеле, они искали заправки, которые допоздна работают в Нарве. Температура воздуха тогда была близка к нулю, но, возможно, за праздничный период она не сохранится такой теплой. Да и такая погода может нанести вред здоровью, если оставаться на улице длительное время. Люди, примерно с 14 декабря, стоят по 10 и более часов, чтобы пересечь границу.