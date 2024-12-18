Зеленский: у Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс

Издание спросило у Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну. „Готовы ли вы отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно?“ - поинтересовалась журналистка. На это Зеленский ответил: „Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны мирового сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров“.

У Зеленского спросили, готов ли он сесть за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот ответил: „Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда?“

„Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план - называйте, как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам“, - сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что ни один мировой лидер „не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины“. „Мы никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы“, - указал Зеленский.

Недавно агентство Reuters раскрыло детали встречи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа, которая прошла в Париже 7 декабря. Встречу организовал президент Франции. Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. По выражению Reuters, встреча дала „первые подсказки относительно того, как могут пройти переговоры о прекращении конфликта“.

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