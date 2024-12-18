В Нарве родилась новая коалиция. Тоотс хочет „подвинуть“ Райк и Стальнухина

В четверг в горсобрании будет выдвинут вотум недоверия.

„По сути да, коалиция сформирована“, — подтвердил Delfi член новой коалиции Владимир Жаворонков, который сейчас входит во фракцию Катри Райк „Респект“. По словам Жаворонкова, вчера вечером состоялось и обсуждение позиций по городскому бюджету для голосования в четверг.

“Все стороны представили свои мнения и предложения по этому поводу. У людей совершенно разные взгляды на мир, и нам пришлось договариваться о том, где мы можем найти общий язык, а где нет“.

Новая коалиция состоит преимущественно из членов фракции Центристской партии, но в нее также вошли три члена фракции „Респект“ Катри Райк и три члена фракции „Нарва 2.0“ Михаила Стальнухина. Кроме того, в коалиции есть один беспартийный член. В настоящее время в новой коалиции 17 членов. В Нарвском горсобрании 31 член, так что у новой коалиции есть необходимое количество людей, чтобы получить большинство.

“Однако переговоры еще не закончены. Все, кто имеет твердые взгляды и умение управлять, может к нам присоединиться, — сказал Жаворонков. — Такие люди есть и в „Респекте“, и в „Нарва 2.0““.

Новый вотум недоверия

Завтра новая коалиция вынесет вотум недоверия председателю городского собрания Татьяне Стольфат, но, по словам Жаворонкова, голосование состоится только в январе нового года. „Январь — это месяц, когда можно достичь компромисса по всем вопросам“, — сказал он.

По словам Жаворонкова, важно, чтобы в городе имелась власть и чтобы она руководила им до следующих выборов. По его словам, сейчас без твердого руководства некоторые вещи остаются нерешенными. „Первым шагом, безусловно, станет бюджет“, — сказал он.