Спецпосланник Трампа по Украине и России планирует приехать в Киев в начале января. В Москву он не собирается

Поездка запланирована в рамках усилий будущей администрации Трампа по скорейшему завершению российско-украинской войны, передает „Медуза“. При этом, по словам собеседников агентства, Келлог не собирается во время этой поездки посещать Москву.

Помимо визита в Киев, команда Келлога также работает над организацией встреч с лидерами в „других европейских столицах“, в частности, в Риме и Париже. Однако план поездки все еще находится в разработке и маршрут может измениться, предупредил один из источников Reuters.

Ожидается, что встречи будут направлены на „сбор информации“, а не на активные переговоры, утверждают собеседники агентства. Сама поездка свидетельствует о том, что избранный президент США придает большое значение завершению войны в Украине, отмечает Reuters.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Как напоминает DW, о выборе Кита Келлога на должность своего спецпосланника по мирному урегулированию войны в Украине Дональд Трамп заявил 27 ноября. Кандидатуру 80-летнего отставного генерала еще должен утвердить Сенат США, но, после того как республиканцы обеспечили себе большинство в верхней палате Конгресса, на пути у Трампа не должно возникнуть препятствий.

Келлог числился еще в переходной администрации США после первого избрания Трампа на пост президента. На тот момент он занимался вопросами оборонной политики, позднее - c января 2017 по апрель 2018 года - был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США, а затем - советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

По данным СМИ, Келлог - соавтор одного из предложенных Трампу планов скорого завершения войны РФ против Украины. Инициатива предполагает, что Вашингтон пригрозит Киеву отказом в военной помощи, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время президента РФ Владимира Путина, как сообщалось, якобы должны склонить к миру угрозы США усилить поддержку Украины.

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