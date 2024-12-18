18.12.2024, 17:25
МНЕНИЕ | Убийство генерала Кириллова открыло „сезон охоты“ на российских военных, очередь дойдет до каждого
ФОТО: | Scanpix
Охота на статусных россиян, которые не просто одобряли войну, но были ее певцами-пропагандистами началась еще в 2022 году, пишет журналист Сергей Ковальченко.
В Москве был убит начальник целого рода российских войск. Рано утром 17 декабря 2024 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов – командующий войсками радиологический, химической и биологической защиты ВС РФ, вышел из подъезда в доме на Рязанском проспекте в сопровождении адъютанта. Через несколько секунд раздался взрыв. Мина была заложена в стоящий у подъезда электросамокат. Военные погибли на месте. Затем днем стало известно, что неизвестный позвонил в полицию и заявил о заложенной бомбе под днищем автомобиля депутата Госдумы, генерал-полковника Андрея Картаполова.
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