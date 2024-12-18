МНЕНИЕ | Убийство генерала Кириллова открыло „сезон охоты“ на российских военных, очередь дойдет до каждого

В Москве был убит начальник целого рода российских войск. Рано утром 17 декабря 2024 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов – командующий войсками радиологический, химической и биологической защиты ВС РФ, вышел из подъезда в доме на Рязанском проспекте в сопровождении адъютанта. Через несколько секунд раздался взрыв. Мина была заложена в стоящий у подъезда электросамокат. Военные погибли на месте. Затем днем стало известно, что неизвестный позвонил в полицию и заявил о заложенной бомбе под днищем автомобиля депутата Госдумы, генерал-полковника Андрея Картаполова.

Охота на статусных россиян, которые не просто одобряли войну, но были ее певцами-пропагандистами началась еще в 2022 году. Тогда в августе в элитном подмосковном поселке в автомобиле взорвали Дарью Трепову – дочь одного из идеологов войны философа Александра Дугина. В апреле 2023 года в результате взрыва в пригожинском баре в Петербурге погиб автор фразы: „Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим, все будет, как мы любим“, пропагандист Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский). В мае 2023 года в результате взрыва в автомобиле был тяжело ранен писатель Захар Прилепин. В декабре 2023 года недалеко от пансионата в Подмосковье был найден застреленным экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива – завсегдатай пропагандистских ток-шоу на российском телевидении.