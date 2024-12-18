СМИ: координация военной помощи Украине перешла от США к НАТО

Ранее координацией военной помощи Киеву занималась возглавляемая США группа „Рамштайн“ — коалиция из примерно 50 стран, получившая название в честь одноименной американской авиабазы в Германии, передает „Медуза“. Там проходили встречи группы.

Теперь этим будет заниматься новая миссия альянса „Поддержка и обучение НАТО для Украины“ (NSATU), штаб-квартира которой находится в немецком Висбадене. О создании этой миссии страны НАТО договорились на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

В NSATU, как сообщается, будут работать около 700 человек, в том числе военнослужащие, размещенные в военной штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также в логистических центрах в Польше и Румынии.

О том, что НАТО собирается координировать западную военную помощь Украине, сообщалось еще летом 2024 года. Таким образом страны альянса стремятся защитить механизм западной поддержки Киева от решений избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечает Reuters, передача функции координации военной помощи была реализована с задержкой в несколько месяцев.

При этом собеседники Reuters в дипломатических кругах признают, что передача полномочий может иметь ограниченный эффект, поскольку США по-прежнему остаются самым крупным поставщиком оружия в Украину, а Трамп может сократить объемы военной помощи.

Как напоминает DW, 13 ноября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен пообещал передать Украине „каждый доллар“, который имеется в распоряжении Вашингтона, до прихода к власти Трампа. Блинкен встретился с новым генсеком НАТО Марком Рютте, призвав объединить усилия, чтобы „у Украины было достаточно денег, боеприпасов и мобилизованных войск для эффективной борьбы в 2025 году или мирных переговоров с позиции силы“.